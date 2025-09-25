В Киеве 24 сентября стартовал 16-й Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 4 октября.

Мероприятие традиционно собрало украинских и иностранных художников, кинопрофессионалов и зрителей, предлагая насыщенную программу премьер и специальных показов. Торжественная церемония открытия состоялась в КВЦ Парковый.

Ведущими вечера стали актриса и телеведущая Даша Трегубова, ведущая программы Вікна-новини на телеканале СТБ Яна Брензей, ведущая утреннего проекта Сніданок з 1+1 Людмила Барбир.

Сейчас смотрят

Церемония открытия фестиваля началась минутой молчания в память о павших защитниках и украинских художниках, погибших во время российско-украинской войны.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко в своем обращении подчеркнула роль национального кино в мире.

— Украинское кино сегодня стало голосом правды и стойкости. Наши победы на международных фестивалях доказывают: оно узнаваемо и нужно миру. Это кино о резилиенсе — способности выстоять и говорить правду тогда, когда трудно. Сила, креатив, вдохновение, стойкость — это основа нашего культурного ДНК.

Генеральный директор фестиваля Анна Мачух подчеркнула:

— В Украине 16 лет — это возраст взросления. Для меня же этот год тоже юбилейный: я с фестивалем уже 15 лет и вместе с ним прошла Революцию Достоинства, начало войны, пандемию, фестивальные издания за рубежом и уже два года подряд — проведение в Киеве. Мы все мечтаем о том дне, когда ОМКФ вернется домой, в Одессу, в мирное время. Фестиваль менялся вместе со страной, искал новые смыслы и форматы, но всегда оставался пространством свободы, культурного диалога и любви к кино.

На сцене этого вечера выступил бандурист и экспериментатор Иван Ткаленко, который превратил традиционный инструмент в современную звуковую лабораторию, сочетая бандуру с электроникой и новыми акустическими эффектами.

А неповторимую атмосферу добавила певица Оля Цыбульская, которая подарила гостям яркое выступление.

В течение вечера гостей угощали спонсоры ARARAT и Моршинская, а развлекательные интерактивные зоны создали Hisense, L’Oréal Paris, девелопер РИЭЛ, Банк Южный.

А Jewelry Factory специально к событию подготовили коллекционные монеты с золотым Дюком — символом фестиваля.

Образы ведущих и директора фестиваля дополнили украшения от Carrera Y Carrera — сдержанные и в то же время выразительные акценты, подчеркнувшие торжественность события. А BMW Украина организовали присутствие зарубежных гостей кинофестиваля.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов на открытии поблагодарил организаторов фестиваля и отметил вклад украинских кинематографистов.

— Огромный поклон всей команде ОМКФ от Госкино. Мы рады сотрудничеству и благодарим вас за вашу многолетнюю работу. Украинское кино — это не только фильмы, но и люди, профессионалы, которые верят в свое дело и даже в самые тяжелые времена продолжают его творить. Это вызывает искреннее уважение.

В течение 11 дней зрители Одесского международного кинофестиваля смогут посмотреть 113 фильмов, из которых 104 полнометражных, в 18 программах.

Конкурсные программы фестиваля — Национальный документальный конкурс и Европейский конкурс, представляющие новые имена и актуальные темы современного кино.

Кроме конкурсных секций, предусмотрены тематические программы Фокус на Польшу, Немецкий акцент, Лучшее из Европы, Гала-премьеры, Фестиваль фестивалей, Человеческая комедия, Дружескими глазами и многие другие. Они позволяют увидеть разные лица украинского и мирового кинематографа.

Важной частью ОМКФ являются образовательные мероприятия: панельные дискуссии, встречи с режиссерами, Q&A после показов, мастер-классы и презентации, открывающие зрителям закулисье кинопроизводства и актуальные тенденции индустрии.

Показы и индустриальные события будут проходить в кинотеатрах Жовтень, Оскар (ТРЦ Gulliver) и Доме архитектора.

Одесский международный кинофестиваль остается пространством для диалога и открытий, где украинские и международные кинематографисты могут обмениваться опытом, а зрители — знакомиться с кинопроектами, формирующими культурный ландшафт современности.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

16-й Одесский международный кинофестиваль проходит при поддержке:

Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Европейского Союза и Бюро программы ЕС Креативная Европа в Украине.

Института Адама Мицкевича (Instytut Adama Mickiewicza).

Польского Института в Киеве.

German Films.

В партнерстве с Goethe-Institut в Украине.

Официальный спонсор – ARARAT.

Официальный автомобильный партнер – BMW Украина.

Генеральный партнер Film Industry Office – UPHub.

Официальный ювелирный партнер – Carrera Y Carrera.

Генеральный технологический партнер – Hisense.

Официальный банк-партнер – Южный.

Официальный beauty-партнер – L’Oréal Paris.

Водный партнер – ТМ Моршинская.

Официальный партнер церемоний ОМКФ – международная сеть бьюти-пространств G×Bar.

Партнер вечерних платьев – Rent A Brand.

Партнер Film Industry Office – Cinema Sound UA Production.

Генеральный медиапартнер – 1+1 media.

Генеральный информационный партнер – Starlight Media.

Медиапартнер – телеканал ICTV2.

Медиапартнер – телеканал 1+1 Украина.

Медиапартнер – MEGOGO.

Информационный партнер – Киевстар ТВ.

PR партнер – NAME PR.

Fashion медиапартнер – ELLE.

Благотворительный партнер – БФ Дети Героев.

Партнер – TA Ventures.

Партнер – ICLUB.

Официальные локации кинофестиваля:

Parkovy – это комплекс ивент-локаций мирового уровня в самом центре Киева;

кинотеатр Жовтень;

кинотеатр Оскар;

Дом Архитектора.

Фото: Одесский международный кинофестиваль

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.