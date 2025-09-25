В Киеве стартовал 16-й Одесский международный кинофестиваль: более 100 премьер и специальные показы
В Киеве 24 сентября стартовал 16-й Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 4 октября.
Мероприятие традиционно собрало украинских и иностранных художников, кинопрофессионалов и зрителей, предлагая насыщенную программу премьер и специальных показов. Торжественная церемония открытия состоялась в КВЦ Парковый.
Ведущими вечера стали актриса и телеведущая Даша Трегубова, ведущая программы Вікна-новини на телеканале СТБ Яна Брензей, ведущая утреннего проекта Сніданок з 1+1 Людмила Барбир.
Церемония открытия фестиваля началась минутой молчания в память о павших защитниках и украинских художниках, погибших во время российско-украинской войны.
Президент ОМКФ Виктория Тигипко в своем обращении подчеркнула роль национального кино в мире.
— Украинское кино сегодня стало голосом правды и стойкости. Наши победы на международных фестивалях доказывают: оно узнаваемо и нужно миру. Это кино о резилиенсе — способности выстоять и говорить правду тогда, когда трудно. Сила, креатив, вдохновение, стойкость — это основа нашего культурного ДНК.
Генеральный директор фестиваля Анна Мачух подчеркнула:
— В Украине 16 лет — это возраст взросления. Для меня же этот год тоже юбилейный: я с фестивалем уже 15 лет и вместе с ним прошла Революцию Достоинства, начало войны, пандемию, фестивальные издания за рубежом и уже два года подряд — проведение в Киеве. Мы все мечтаем о том дне, когда ОМКФ вернется домой, в Одессу, в мирное время. Фестиваль менялся вместе со страной, искал новые смыслы и форматы, но всегда оставался пространством свободы, культурного диалога и любви к кино.
На сцене этого вечера выступил бандурист и экспериментатор Иван Ткаленко, который превратил традиционный инструмент в современную звуковую лабораторию, сочетая бандуру с электроникой и новыми акустическими эффектами.
А неповторимую атмосферу добавила певица Оля Цыбульская, которая подарила гостям яркое выступление.
В течение вечера гостей угощали спонсоры ARARAT и Моршинская, а развлекательные интерактивные зоны создали Hisense, L’Oréal Paris, девелопер РИЭЛ, Банк Южный.
А Jewelry Factory специально к событию подготовили коллекционные монеты с золотым Дюком — символом фестиваля.
Образы ведущих и директора фестиваля дополнили украшения от Carrera Y Carrera — сдержанные и в то же время выразительные акценты, подчеркнувшие торжественность события. А BMW Украина организовали присутствие зарубежных гостей кинофестиваля.
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов на открытии поблагодарил организаторов фестиваля и отметил вклад украинских кинематографистов.
— Огромный поклон всей команде ОМКФ от Госкино. Мы рады сотрудничеству и благодарим вас за вашу многолетнюю работу. Украинское кино — это не только фильмы, но и люди, профессионалы, которые верят в свое дело и даже в самые тяжелые времена продолжают его творить. Это вызывает искреннее уважение.
В течение 11 дней зрители Одесского международного кинофестиваля смогут посмотреть 113 фильмов, из которых 104 полнометражных, в 18 программах.
Конкурсные программы фестиваля — Национальный документальный конкурс и Европейский конкурс, представляющие новые имена и актуальные темы современного кино.
Кроме конкурсных секций, предусмотрены тематические программы Фокус на Польшу, Немецкий акцент, Лучшее из Европы, Гала-премьеры, Фестиваль фестивалей, Человеческая комедия, Дружескими глазами и многие другие. Они позволяют увидеть разные лица украинского и мирового кинематографа.
Важной частью ОМКФ являются образовательные мероприятия: панельные дискуссии, встречи с режиссерами, Q&A после показов, мастер-классы и презентации, открывающие зрителям закулисье кинопроизводства и актуальные тенденции индустрии.
Показы и индустриальные события будут проходить в кинотеатрах Жовтень, Оскар (ТРЦ Gulliver) и Доме архитектора.
Одесский международный кинофестиваль остается пространством для диалога и открытий, где украинские и международные кинематографисты могут обмениваться опытом, а зрители — знакомиться с кинопроектами, формирующими культурный ландшафт современности.
Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.
Фото: Одесский международный кинофестиваль