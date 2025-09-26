Музыкант и писатель Сергей Жадан публично подколол свою бывшую, певицу Христину Соловий после премьеры ее нового трека.

Жадан обратился к Соловий

Исполнительница в пятницу, 26 сентября, представила клип на песню Галиция. После этого в соцсети X Соловий поделилась обложкой композиции, где она изображена с фатой.

Христина процитировала строки из песни американской певицы Ланы Дель Рей, а также предложила свой украинский вариант.

— В Украине мы говорим: Мои слезы на вкус как березовый сок Галиция, — написала она.

На пост артистки отреагировал ее бывший Сергей Жадан. В комментариях писатель подколол Соловий, написав “такое себе”. Однако Жадан не объяснил, то ли песня ему не понравилась, то ли шутка исполнительницы.

Напомним, в марте прошлого года Соловий впервые рассказала о романе с Жаданом. Однако отношения пары начали зарождаться еще в 2022-м, когда певица была в отношениях, а Жадан – в браке.

По словам Христины, у них был “космический союз”, однако впоследствии она влюбилась в другого мужчину. Разрыв отношений был очень болезненным для обеих сторон.

Фото: Сергей Жадан, Христина Соловий

