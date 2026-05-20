Российский диктатор Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай, продолжавшийся 19–20 мая. Примечательно, что глава Кремля прилетел в Пекин всего через несколько дней после того, как страну покинул президент США Дональд Трамп, находившийся там с официальным визитом 13-15 мая.

Факты ICTV разбирались вместе с руководителем политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорем Рейтеровичем, о чем говорили в Пекине и как это повлияет на ход событий в мире.

Путин в Китае: почему поехал сразу после Трампа

Стремительный визит Путина в Пекин почти сразу после отъезда Трампа является не столько дипломатическим жестом со стороны Китая, сколько отчаянной просьбой самой Москвы, считает политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, Путин полетел в Китай “по горячим следам” Трампа с целью продемонстрировать свою якобы причастность к большой мировой политике. Таким шагом диктатор РФ пытается показать международному сообществу, что он еще способен обсуждать глобальные вопросы и влиять на принятие серьезных решений.

– Конечно, Пекин это позволил. По мнению Китая, это такой баланс, что мы со всеми встречаемся и принимаем разные решения в зависимости от ситуации. Логика приблизительна такая, – утверждает политолог.

Путин в Пекине: о чем свидетельствует разница в протоколе встречи

В аэропорту Пекина главу Кремля Владимира Путина встречали министр иностранных дел Китая Ван И, почетный караул, а также группа местных школьников и студентов.

В то же время журналисты обратили внимание на заметную разницу в дипломатическом протоколе во время недавнего визита Дональда Трампа. Президента США у трапа самолета лично приветствовал заместитель главы КНР Хань Чжэн, являющийся вторым человеком в официальной иерархии Китая. Кроме того, прибытие американского лидера сопровождалось выступлением военного оркестра и сотнями детей с флажками КНР и США.

Заметная разница во время встречи Трампа и Путина в аэропорту Пекина указывает на то, что КНР демонстрирует главе Кремля его более низкий статус по сравнению с США, утверждает Рейтерович.

По мнению политолога, китайское руководство, очевидно, не считает Россию и кремлевского диктатора равными себе партнерами. В то же время к Вашингтону у Пекина совсем другое отношение. Несмотря на то, что Китай может воспринимать США как соперника, он не может не проявлять глубокого уважения.

– США – это страна, с которой они имеют другие отношения. Может быть, они ее ненавидят, считают своим соперником. Но они не могут не уважать, потому что это первая экономика в мире. Россия – это региональный игрок. Это региональное государство, как говорил Обама. В этом плане очевидно, что разница в протоколе может быть. Это демонстрируют и показывают, – обратил внимание Рейтерович.

Демонстративное снижение уровня протокола стало красноречивым сигналом для России, ведь в китайской политической культуре церемониалу уделяют чрезвычайно большое внимание, поэтому такой прием является показательным. Однако российская сторона вынуждена игнорировать и терпеть подобное отношение со стороны Китая, предположил политолог.

– Очевидно, Путин считает, что все окей, потому что у него есть встречи с Си Цзиньпином и другие вещи, которых не было, например, у Трампа. Но надо понимать, что китайцы церемониала уделяют очень большое внимание. Для них это очень показательная история. Здесь был очень выразительный сигнал, не слишком положительный для России. Но россияне находятся в такой ситуации, что они это будут терпеть и ничего не будут говорить против. Они никак не будут реагировать на это, потому что у них просто нет иного выбора, – сказал Рейтерович.

Путин и Си Цзиньпин: какие темы могли обсуждать

Накануне визита Путина в Китай в европейских дипломатических кругах активно обсуждали возможность того, что Пекин может заставить Москву прекратить агрессию против Украины.

В частности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас выразила мнение, что лидер КНР Си Цзиньпин имеет реальные рычаги влияния, чтобы убедить Россию остановить войну. Похожие надежды озвучил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что во время недавних переговоров с Трампом китайский лидер якобы заявил, что Путин еще может пожалеть о своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

Журналисты подчеркнули, что такая риторика Си Цзиньпина выглядела более жесткой, чем обычно, ведь во время предварительных контактов с Джо Байденом глава Китая вообще избегал прямых оценок действий Путина или самой войны.

Однако официальные стороны оперативно опровергли данную информацию. В частности, Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на публикацию, назвав ее “сплошной выдумкой”.

Трамп во время общения с прессой также отрицал слова журналистов. На вопрос о том, действительно ли Си Цзиньпин критиковал решение Путина, президент США ответил коротко, что лидер Китая этого никогда не говорил.

– Там уже все опровергали, что было. Я думаю, что активное опровержение со стороны Китая, а затем Трампа свидетельствует о том, что они действительно о таких вещах говорили. Они явно затрагивали российско-украинскую войну больше через призму РФ. Видимо, сошлись на том и Трамп, и Си Цзиньпин, что Путин пожалеет в том плане, что он все очень плохо просчитал и влез в историю, из которой не может вылезти. И это повод над ним насмехаться, – сказал Рейтерович.

По мнению политолога, Пекин сделал Москве красноречивый намек: для участия в большой мировой политике государство должно уметь прогнозировать развитие событий и иметь разные сценарии действий.

Если Москва не способна просчитывать последствия своих решений и не имеет альтернативных планов, то так и останется исключительно региональной мощью без шансов подняться на более глобальный уровень, предположил Рейтерович.

Действительно ли Путин просил о поддержке для продолжения войны

Во время закрытой части переговоров в Пекине Путин, вероятнее всего, просил руководство Китая об увеличении поддержки для продолжения войны против Украины, считает политолог.

По его мнению, Москва обращается к КНР с подобными просьбами регулярно, однако кардинальных изменений в поведении Пекина не стоит ожидать. Сейчас Китай четко придерживается стратегической позиции, которая заключается в том, чтобы не дать России проиграть, но одновременно и не позволить ей победить. По всей вероятности, китайское руководство не планирует отступать от этой линии балансировки.

– Тем более, что Путину нечего предложить в ответ. Он хотел бы расширение сотрудничества, но нечего предложить. Нефть и газ Китай получает столько, столько ему нужно. По тем ценам, которые нужно ему. Все остальное Китай получает тоже, – утверждает Рейтерович.

По мнению политолога, существует только две вещи, которые Китай теоретически хотел бы получить от РФ. Среди них – земля и ядерное оружие, однако Кремль никогда на это не согласится.

Рейтерович отмечает, что Китай продолжает оказывать России дозированную поддержку, прочно удерживает ее в сфере своего влияния, но не позволяет Кремлю вести самостоятельную игру, держа его “на коротком поводке”. По его мнению, для Пекина текущий вариант является оптимальным.

– Нет предмета разговора с точки зрения усиления сотрудничества с Китаем. России просто нет, что предложить Китаю. Для политики Китая – оптимальный вариант: мы их поддерживаем, держим возле себя, но не отпускаем далеко, – сказал он.

О чем могли договориться Китай и Россия

В Пекине Путин и Си Цзиньпин выступили за усиление всесторонней стратегической координации между Россией и Китаем. Они сошлись во мнении, что обе страны должны взять на себя ведущую роль в создании всесторонней стратегической координации.

В то же время лидер Китая сместил фокус на более широкую международную безопасность. Несмотря на опасения, что Китай может активно продвигать выгодный для России сценарий замораживания войны в Украине, публичная риторика лидеров обоих государств содержала другие акценты.

В частности, в совместных заявлениях РФ и КНР фигурировали тезисы о том, что каждое государство должно оставаться суверенным и имеет право защищать себя.

– Проблема для России в том, что Китай продвигает тезис, который сейчас Москве невыгоден. Это завершение войны на линии фронта. Единственное, что Китай не говорит, когда война должна окончиться. И Россия это воспринимает как то, что сколько захватите – столько будет ваше. Но на самом деле в этом позиция Китая от российской отличается. Пока здесь не вижу опасности для Украины. Наоборот, тот нарратив, который обсуждается, больше для нас подходит, – утверждает Рейтерович.

В то же время между США, Китаем и Россией действительно могут вестись закулисные обсуждения общих контуров о будущих геополитических договоренностях без непосредственного участия Украины, предположил Рейтерович.

– Они могут такие контуры обсуждать. К сожалению, мы на это никак не повлияем. Но я не думаю, что это пока глубокое обсуждение. А по поводу посредничества – нет. Китай здесь не хочет играть роль посредника. Он хочет играть роль субъекта. Россия хотела играть роль посредника между Китаем и США, но обе стороны не согласились. А так Китай выступит прямо со своим заявлением, Россия будет как младший партнер, когда придет время. Главный вопрос сегодня – когда Китай до этого созреет, – резюмировал Игорь Рейтерович.

