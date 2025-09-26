Музикант та письменник Сергій Жадан публічно підколов свою колишню, співачку Христину Соловій після прем’єри її нового треку.

Жадан звернувся до Соловій

Виконавиця у п’ятницю, 26 вересня, презентувала кліп на пісню Галіція. Після цього у соцмережі X Соловій поділилася обкладинкою композиції, де вона зображена з вельоном.

Христина процитувала рядки з пісні американської співачки Лани Дель Рей, а також запропонувала свій український варіант.

Зараз дивляться

– В Україні ми кажемо: Мої сльози на смак як березовий сік Галіція, – написала вона.

На допис артистки відреагував її колишній Сергій Жадан. У коментарях письменник підколов Соловій, написавши “таке собі”. Однак Жадан не пояснив, чи то пісня йому не сподобалося, чи то жарт виконавиці.

Нагадаємо, у березні минулого року Соловій вперше розповіла про роман із Жаданом. Однак стосунки пари почали зароджуватися ще у 2022-му, коли співачка була у стосунках, а Жадан – у шлюбі.

За словами Христини, у них був “космічний союз”, однак згодом вона закохалася в іншого чоловіка. Розрив стосунків був дуже болісним для обох сторін.

Фото: Сергій Жадан, Христина Соловій

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.