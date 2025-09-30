Голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем, кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет брака.

Об этом сообщают TMZ и People со ссылкой на собственные источники.

Николь Кидман и Кит Урбан больше не вместе

СМИ утверждают, что пара живет отдельно с начала лета. Кит Урбан якобы приобрел собственное жилье в Нэшвилле (штат Теннесси, США) и выехал из семейного дома, который также расположен в Нэшвилле.

По данным источника, инициатором разрыва отношений стал именно музыкант. Кидман не хотела развода и пыталась спасти брак. Сейчас она заботится об их двух детях и “держит семью вместе в это сложное время”.

— Сестра Николь (Антония, — Ред.) была для нее опорой, и вся семья Кидман объединилась, чтобы поддержать друг друга. Она не хотела этого. Она боролась, чтобы спасти брак, — рассказал инсайдер.

Причины разрыва пары пока неизвестны. Ни актриса, ни музыкант вероятный развод не комментируют.

Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбан поженились в июне 2006 года. У супругов две дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет. Ранее Кидман была замужем за Томом Крузом.

