Голлівудська акторка Ніколь Кідман розлучається з чоловіком, кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу.

Про це повідомляють TMZ і People з посиланням на власні джерела.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан більше не разом

ЗМІ стверджують, що пара живе окремо з початку літа. Кіт Урбан нібито придбав власне житло в Нашвіллі (штат Теннессі, США) і виїхав із сімейного будинку, який також розташований в Нашвіллі.

За даними джерела, ініціатором розриву стосунків став саме музикант. Кідман не хотіла розлучення і намагалася врятувати шлюб. Наразі вона опікується їхніми двома дітьми і “тримає сім’ю разом у цей складний час”.

– Сестра Ніколь (Антонія, – Ред.) була для неї опорою, і вся родина Кідман об’єдналася, щоб підтримати одне одного. Вона не хотіла цього. Вона боролася, щоб врятувати шлюб, – розповів інсайдер.

Причини розриву пари наразі невідомі. Ні акторка, ні музикант ймовірне розлучення не коментують.

Нагадаємо, що Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружилися у червні 2006 року. Подружжя має двох доньок: 17-річну Сандей Роуз і 14-річну Фейт Маргарет. Раніше Кідман була одружена з Томом Крузом.

