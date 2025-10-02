Наследник британского трона принц Уильям столкнулся с серьезным вызовом.

Королевская семья стремительно сокращается, и ему почти не с кем делить обязанности, которые на протяжении десятилетий обеспечивали присутствие монархии в жизни страны и мира.

Кадровый кризис в королевской семье

Еще в 2011 году 12 старших представителей династии приняли участие в почти 4 тыс. публичных мероприятий на территории Великобритании и за рубежом. За 13 лет цифры резко сократились – десять человек и только около двух тысяч событий.

Причина очевидна – старшие члены королевской семьи постепенно уходят со сцены. Герцог Кентский и принцесса Александра, которым под 90 лет, уже не появляются на публике. Герцог и герцогиня Глостерские также в возрасте, когда участие в многочисленных официальных поездках стало для них непосильным.

Из состава активных игроков выбыли и те, кто мог бы держать баланс. Принц Эндрю ушел в отставку еще в 2019 году после громкого скандала. Принц Гарри вместе с Меган оставили обязанности в 2020-м и окончательно дистанцировались от дворца. Так Уильям потерял значительную часть потенциальной команды.

Фактически сегодня ему осталось полагаться только на ближайший круг. Принцесса Анна, которая продолжает работать с невероятной отдачей, его младший брат Эдвард с женой Софи и, конечно, жена Кэтрин. И это – практически все.

Поможет ли молодое поколение монархии

Молодое поколение пока не может стать подспорьем. Принц Джордж только готовится к взрослой жизни и выйдет на публичную арену не раньше 2034 года. Пойдут ли по пути служения Шарлотта и Луи – неизвестно, ведь родители оберегают их от чрезмерного внимания.

Усилить команду могла бы 21-летняя леди Луиза Виндзор – племянница Уильяма. Она производит хорошее впечатление, но ее мать Софи не спешит позволять дочери погружаться в плотный график обязанностей.

В этой ситуации спрос на королевское присутствие по всей стране остается высоким, но удовлетворить его становится все сложнее.

Принц Уильям, по данным британских СМИ, уже формирует план на будущее, который предусматривает меньше личных контактов с публикой. И хотя современные технологии позволяют поддерживать связь онлайн, ни одна трансляция не заменит ощущения живой встречи с представителем монархии.

