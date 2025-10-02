Спадкоємець британського трону принц Вільям зіткнувся із серйозним викликом.

Королівська родина стрімко скорочується, і йому майже ні з ким ділити обов’язки, які протягом десятиліть забезпечували присутність монархії у житті країни та світу.

Кадрова криза у королівській родині

Ще у 2011 році 12 старших представників династії долучилися до майже 4 тис. публічних заходів на території Великої Британії та за кордоном. За 13 років цифри разюче скоротилися – десять осіб і лише близько двох тисяч подій.

Причина очевидна – старші члени королівської родини поступово сходять з дистанції. Герцог Кентський і принцеса Александра, яким під 90 років, вже не з’являються на публіці. Герцог і герцогиня Глостерські також у віці, коли участь у численних офіційних поїздках стала для них непосильною.

Зі складу активних гравців вибули й ті, хто міг би тримати баланс. Принц Ендрю пішов у відставку ще у 2019 році після гучного скандалу. Принц Гаррі разом із Меган залишили обов’язки у 2020-му, остаточно дистанціювавшись від палацу. Так Вільям втратив значну частину потенційної команди.

Фактично сьогодні йому залишилося покладатися лише на найближче коло. Принцеса Анна, яка продовжує працювати з неймовірною відданістю, його молодший брат Едвард із дружиною Софі та, звісно, дружина Кетрін. І це – практично все.

Чи допоможе молоде покоління монархії

Молоде покоління наразі не може стати підмогою. Принц Джордж лише готується до дорослого життя і вийде на публічну арену не раніше 2034 року. Чи підуть шляхом служіння Шарлотта й Луї – невідомо, адже батьки оберігають їх від надмірної уваги.

Посилити команду могла б 21-річна леді Луїза Віндзор – небога Вільяма. Вона справляє гарне враження, але її мати Софі не поспішає дозволяти доньці занурюватися у щільний графік обов’язків.

У цій ситуації попит на королівську присутність по всій країні залишається високим, але задовольнити його дедалі складніше.

Принц Вільям, за даними британських медіа, уже формує план на майбутнє, який передбачає менше особистих контактів із публікою. І хоч сучасні технології дають змогу підтримувати зв’язок онлайн, жодна трансляція не замінить відчуття живої зустрічі з представником монархії.

Джерело : Daily Mail

