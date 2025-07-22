Сестру принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой: рядом с телом было оружие

Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри, 20-летняя Рози Рош, была найдена мертвой в доме в Уилтшире в Англии. Рядом с ней правоохранители обнаружили огнестрельное оружие.

Что известно о смерти сестры Уильяма и Гарри

Тело Рози Рош нашли ее мама и сестра в понедельник, 14 июля. Накануне девушка собиралась в поездку с друзьями.

Полиция не считает смерть Рози Рош подозрительной. По предварительным данным, к этому не были причастны посторонние лица. Рассмотрение дела в суде отложено до 25 октября.

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Представители королевской семьи Великобритании отказались от комментариев СМИ. Сообщается, что Рози похоронят во время частной церемонии, а панихида состоится позже.

Рози Рош — внучка дяди покойной принцессы Дианы, которая является матерью принцев Уильяма и Гарри. Девушка изучала английскую литературу в Даремском университете.

За последние годы это уже не первая трагедия в королевской семье. Томас Кингстон, который был женат на двоюродной сестре Гарри и Уильяма леди Габриэлле, умер в феврале 2024 года.

Возле тела 45-летнего финансиста нашли пистолет, и следствие подтвердило, что он умер от “травматического ранения в голову”. Позже было установлено, что Кингстон совершил самоубийство.

Источник : Daily Express

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