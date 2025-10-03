Принц Уильям рассказал о состоянии своей жены Кэтрин. Он отметил, что сейчас принцесса Уэльская свободна от рака, и это стало для семьи настоящим облегчением.

Об этом Уильям сообщил во время съемок нового эпизода шоу The Reluctant Traveler, в котором актер и сценарист Юджин Леви посещает разные страны мира, знакомится с новыми культурами и преодолевает собственные страхи перед путешествиями. Формат сочетает юмор, путешествия и личные истории.

Подробности о состоянии Кейт и Чарльза

В разговоре с ведущим принц Уильям поделился, что лечение Кейт завершено успешно, и сейчас она находится в ремиссии.

Наследник британской короны признал, что этот диагноз стал для их семьи тяжелым испытанием и заставил по-новому взглянуть на многие вещи.

Принц также рассказал о короле Чарльзе III, у которого диагностировали рак практически одновременно с невесткой. По словам старшего сына, лечение монарха дает положительные результаты, а состояние здоровья постепенно улучшается.

– Все идет в правильном направлении, – подчеркнул Уильям.

Сам король ранее отмечал, что чувствует себя “не так уж плохо” и продолжает выполнять свои обязанности.

Кейт Миддлтон и королевские обязанности

В сентябре 2024 года Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, а уже в начале этого года объявила, что находится в ремиссии.

В своем заявлении она отметила, что восстановление после лечения требует времени и сил, ведь каждый, кто сталкивался с онкологией, знает, насколько длительным может быть этот процесс.

С прошлого лета принцесса Уэльская постепенно возвращается к выполнению королевских обязанностей. В июне она приняла участие в параде Trooping the Colour, а в июле появилась на государственном банкете и на финале Уимблдона.

В то же время она отказалась от участия в конных скачках Royal Ascot, объяснив, что пытается «найти правильный баланс» между работой и дальнейшим восстановлением.

