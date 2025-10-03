Принц Вільям розповів про стан своєї дружини Кетрін. Він зазначив, що нині принцеса Уельська є вільною від раку, і це стало для родини справжнім полегшенням.

Про це Вільям повідомив під час зйомок нового епізоду шоу The Reluctant Traveler, у якому актор і сценарист Юджин Леві відвідує різні країни світу, знайомиться з новими культурами та долає власні страхи перед подорожами. Формат поєднує гумор, подорожі та особисті історії.

Подробиці про стан Кейт та Чарльза

У розмові з ведучим принц Вільям поділився, що лікування Кейт завершене успішно, і нині вона перебуває в ремісії.

Спадкоємець британської корони визнав, що цей діагноз став для їхньої сім’ї важким випробуванням і змусив по-новому поглянути на багато речей.

Принц також розповів про короля Чарльза III, у якого діагностували рак практично одночасно з невісткою. За словами старшого сина, лікування монарха дає позитивні результати, а стан здоров’я поступово поліпшується.

– Все йде у правильному напрямку, – підкреслив Вільям.

Сам король раніше зазначав, що почувається “не так вже погано” і продовжує виконувати свої обов’язки.

Кейт Міддлтон та королівські обовʼязки

У вересні 2024 року Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапія, а вже на початку цього року оголосила, що перебуває в ремісії.

У своїй заяві вона зауважила, що відновлення після лікування вимагає часу та сил, адже кожен, хто стикався з онкологією, знає, наскільки тривалим може бути цей процес.

З минулого літа принцеса Уельська поступово повертається до виконання королівських обов’язків. У червні вона взяла участь у параді Trooping the Colour, а в липні з’явилася на державному банкеті та на фіналі Вімблдону.

Водночас вона відмовилася від участі в кінних перегонах Royal Ascot, пояснивши, що намагається “знайти правильний баланс” між роботою та подальшим відновленням.

