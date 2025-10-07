Блогер и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова снова обратилась к пластическому хирургу.

Об этом она откровенно рассказала в своих Instagram-сториз, опубликовав фото из больничной палаты и послеоперационные кадры.

Репяхова вспомнила неудачную пластику

Напомним, что в марте этого года Екатерина изменила форму подбородка с помощью импланта. Затем она сделала липофилинг, чтобы устранить вмятину. Однако результат ее разочаровал.

– Каждый день в течение полугода я смотрела на себя в зеркало и уговаривала себя нравиться себе. Я даже начала фотошопить лицо, чтобы замазать эту яму. Как можно было так испортить свой красивый подбородок? – спросила себя блогер.

По ее словам, после первой операции образовалась еще большая впадина, поэтому эффект длился всего две недели.

– Я делала липофилинг, чтобы эту впадину как-то убрать. И даже начала себе нравиться, но это продержалось две недели. Потом снова та же яма, — объяснила Репяхова.

Жена Виктора Павлика призналась, что не смогла принять свой вид после операции и все это время чувствовала себя неуверенно. Екатерина также поделилась, что у нее было два варианта — удалить имплант или заменить его.

Новая операция блогера

После долгих раздумий Репяхова решила снова обратиться к врачу и напомнила, что любая пластическая операция — это риск, к которому нужно быть готовым эмоционально, финансово и физически.

В новых сториз, сделанных уже после повторного вмешательства, Екатерина пока не показывает себя, зато демонстрирует, чем ее кормят в больнице.

– Я скучаю по больничной еде, но очень надеюсь, что это последняя моя операция в жизни, – пошутила блогер.

Отметим, что Екатерина Репяхова ранее уже делала пластические операции. В частности, она делала ринопластику, чтобы изменить форму носа.

