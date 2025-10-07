Блогерка та дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова знову звернулася до пластичного хірурга.

Про це вона відверто розповіла у своїх Instagram-сториз, опублікувавши фото з лікарняної палати та післяопераційні кадри.

Репяхова згадала невдалу пластику

Нагадаємо, що у березні цього року Катерина змінила форму підборіддя за допомогою імпланта. Потім вона зробила ліпофілінг, щоб усунути вм’ятину. Однак результат її розчарував.

– Кожен день протягом пів року я дивилася на себе в дзеркало і вмовляла себе подобатися собі. Я навіть почала фотошопити обличчя, щоб замазати цю яму. Як можна було так зіпсувати своє гарне підборіддя? – спитала сама себе блогерка.

За її словами, після першої операції утворилася ще більша западина, тому ефект тривав лише два тижні.

– Я робила ліпофілінг, щоб ту яму якось прибрати. І навіть почала собі подобатися, але це протрималося два тижні. Потім знову та сама яма, — пояснила Репяхова.

Дружина Віктора Павліка зізналася, що не змогла прийняти свій вигляд після операції та весь цей час почувалася невпевнено. Катерина також поділилася, що мала два варіанти – видалити імплант або замінити його.

Нова операція блогерки

Після довгих роздумів Репяхова вирішила знову звернутися до лікаря та нагадала, що будь-яка пластична операція – це ризик, до якого слід бути готовим емоційно, фінансово та фізично.

У нових сториз, зроблених вже після повторного втручання, Катерина поки не показує себе, зате демонструє, чим її годують у лікарні.

– Я сумую за лікарняною їжею, але дуже сподіваюся, що це остання моя операція в житті, – пожартувала блогерка.

Зауважимо, що Катерина Репяхова раніше вже робила пластичні операції. Зокрема вона робила ринопластику, щоб змінити форму носа.

