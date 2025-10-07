Звезда мировой сцены Тейлор Свифт снова доказала, что ее популярность не имеет границ.

Новый альбом певицы The Life of a Showgirl стал самым успешным релизом 2025 года, а сопровождающий его фильм Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl возглавил мировой прокат с кассовыми сборами в $46 млн только за первый уик-энд.

Триумф нового фильма о Свифт в кинотеатрах

Полуторачасовая лента стала кинематографическим дополнением к 12 студийному альбому знаменитости. За три дня показов фильм собрал $33 млн в США и еще $13 млн в 54 других странах.

Сейчас смотрят

Картина включает премьеру клипа The Fate of Ophelia, бэкстейдж-видео с записи альбома и комментарии артистки о создании песен.

Как и в прошлом году, Свифт отказалась от сотрудничества с традиционными голливудскими студиями, выбрав AMC Theatres в качестве дистрибьютора – ту же компанию, которая выпускала ее концертный фильм Taylor Swift: The Eras Tour, ставший кассовым феноменом 2023 года.

– Это был замечательный подарок ее страстным фанатам, которые смогли увидеть закулисье создания The Life of a Showgirl. Мы невероятно гордимся сотрудничеством с Тейлор и тем, что снова присоединились к ее непревзойденному триумфу, – отметил гендиректор AMC Адам Арон.

Рекорды продаж альбома Тейлор Свифт

Альбом The Life of a Showgirl одновременно установил несколько рекордов. В Великобритании он стал самым продаваемым релизом года, разойдясь тиражом в 304 тыс. копий всего за три дня.

Этот показатель превышает продажи предыдущих альбомов звезды The Tortured Poets Department (270 тыс.) и Midnights (204 тыс.). Это лучший старт для любого альбома в Великобритании со времен Divide Эда Ширана в 2017 году, говорят музыкальные эксперты.

В США статистика впечатляет еще больше: 2,7 млн копий за первые сутки, что является лучшим недельным результатом в карьере Свифт и вторым по величине в истории после альбома 25 Адель (3,37 млн копий в 2015 году).

Кроме того, Свифт побила американский рекорд по продажам виниловых пластинок – фанаты приобрели 1,2 млн копий различных коллекционных вариантов. Предыдущее достижение также принадлежало ей: 859 тыс. копий на виниле в 2024 году.

О чем альбом The Life of a Showgirl

Новая пластинка была написана во время европейского этапа Eras Tour и отражает личный период жизни певицы – историю любви с футболистом Трэвисом Келсом, смешанную с откровенными размышлениями о шоу-бизнесе.

Впрочем, критики оценили релиз неоднозначно. Одни назвали его «заразительно радостным», другие указали, что альбому «не хватает блеска».

Источник : Variety, BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.