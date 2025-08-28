Берлинский суд признал виновным 16-летнего сирийца в причастности к плану теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.

Подростка осудили за “подготовку тяжкого преступления, угрожающего государству” и “поддержку теракта за рубежом”. Суд назначил 18 месяцев условного срока.

Подготовка теракта на концерте Тейлор Свифт

На момент подготовки атаки парню было всего 14 лет. По данным суда, он радикализировался под влиянием пропаганды группировки Исламское государство в интернете.

Сейчас смотрят

Следствие установило, что подсудимый отправил другому подростку в Австрии видео с инструкциями по изготовлению взрывчатки и свел его с членом ИГИЛ. Во время процесса обвиняемый полностью признал свою вину.

Напомним, что прошлым летом австрийские власти отменили концерты Тейлор Свифт в Вене после того, как были задержаны два человека по подозрению в подготовке теракта.

Главным подозреваемым оказался 19-летний австриец с северомакедонскими корнями, который признался, что планировал атаку с использованием взрывчатки и ножей. По словам представителей министерства внутренних дел Австрии, его целью было “убить себя и большое количество людей”.

По делу проходят еще трое подозреваемых, все они были несовершеннолетними на момент планирования преступления. Силовики подчеркнули, что смогли предотвратить теракт благодаря сотрудничеству с американскими спецслужбами.

В мае этого года бразильским правоохранителям также удалось сорвать теракт, который планировался во время концерта Леди Гаги. Взрыв должен был произойти на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.