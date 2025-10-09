Победители Евровидения 2024 Nemo впервые приехали в Украину. Швейцарские артисты записали видео из Киева, где у них в пятницу, 10 октября, запланирован концерт.

Победители Евровидения 2024 Nemo в Киеве

На личной странице в Instagram Nemo поделились видео с прогулки по столице. Певцы, в частности, посетили Михайловскую площадь.

— Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день, — сказали Nemo.

В комментарии ТСН.ua Nemo рассказали, что их друзья часто путешествуют в Киев, поэтому и они решились на эту поездку, чтобы поддержать украинцев.

В пятницу, 10 октября, Nemo выступят в столичном клубе Atlas. На концерте артисты представят дебютный альбом Arthouse, а также исполнят известные хиты, в частности сингл The Code, который принес Nemo победу на Евровидении 2024.

Музыканты анонсировали, что вместе с ними на сцену выйдет украинская певица Jerry Heil. Также Nemo признались, что хотели бы присоединиться к большому концерту Jerry Heil, который состоится в киевском Дворце спорта в апреле 2026 года.

