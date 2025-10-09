Переможці Євробачення 2024 Nemo вперше приїхали до України. Швейцарські артисти записали відео з Києва, де у них у п’ятницю, 10 жовтня, запланований концерт.

Переможці Євробачення 2024 Nemo у Києві

На особистій сторінці в Instagram Nemo поділилися відео з прогулянки столицею. Співаки, зокрема, відвідали Михайлівську площу.

– Ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день, – сказали Nemo.

У коментарі ТСН.ua Nemo розповіли, що їхні друзі часто подорожують до Києва, тому й вони наважилися на цю поїздку, щоб підтримати українців.

У п’ятницю, 10 жовтня, Nemo виступлять у столичному клубі Atlas. На концерті артисти презентують дебютний альбом Arthouse, а також виконають відомі хіти, зокрема сингл The Code, який приніс Nemo перемогу на Євробаченні 2024.

Музиканти анонсували, що разом із ними на сцену вийде українська співачка Jerry Heil. Також Nemo зізналися, що хотіли б приєднатися до великого концерту Jerry Heil, який відбудеться у київському Палаці спорту у квітні 2026 року.

