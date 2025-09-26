Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что в ноябре проведет онлайн-голосование, которое может завершиться исключением израильского вещателя Kan из конкурса Евровидение 2026.

Будет ли Израиль на Евровидении 2026

Причиной такого шага стали заявления ряда европейских вещателей о возможном бойкоте конкурса в случае допуска Израиля к участию в шоу. Среди них – представители Испании, которая первая из стран Большой пятерки выдвинула ультиматум, а также Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении.

В письме к участникам конкурса президент EBU Дельфин Эрнотт-Кюнси отметила, что существует “беспрецедентное разнообразие мнений” относительно участия Израиля, и вопрос требует “более широкой демократической основы”.

– Мы можем подтвердить, что от имени исполнительного совета EBU было направлено письмо генеральным директорам всех членов организации. В нем сообщается, что голосование по участию в конкурсе Евровидение 2026 состоится на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи EBU в начале ноября, – говорится в заявлении союза.

Противники участия Израиля в конкурсе апеллируют к кейсу России, которую отстранили от Евровидения после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Израиль же, который дебютировал на конкурсе в 1973 году и четыре раза одерживал победу, продолжил участвовать несмотря на скандал, связанный с войной в Газе. Это возмутило некоторых вещателей.

Оба последних конкурса – в 2024 году в Мальме (Швеция) и в этом году в Базеле (Швейцария) – сопровождались акциями в поддержку Палестины возле концертных площадок.

Юбилейный, 70-й конкурс Евровидения состоится в мае 2026 года в столице Австрии – Вене. Несмотря на угрозу бойкота, организатор-вещатель ORF заверил, что шоу состоится в любом случае – независимо от количества стран-участниц.

Источник : The Guardian

