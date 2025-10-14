Актер Алек Болдуин попал в дорожную аварию, когда управлял автомобилем своей жены Гилиарии.

Инцидент произошел в Хэмптоне, куда Болдуин приехал на международный кинофестиваль в качестве сопредседателя исполнительного комитета.

Алек Болдуин попал в ДТП

На своей странице в Instagram 67-летний актер опубликовал видео, в котором объяснил, что ехал вместе с братом Стивеном, когда впереди резко выехал мусоровоз.

– Меня подрезал мужчина на огромном мусоровозе, размером с кита. Чтобы не врезаться в него, я ударился в большое толстое дерево и разбил машину жены, – рассказал Болдуин.

Звезда отметил, что ни он, ни его брат не пострадали, чего не скажешь о Range Rover Хиларии.

– Я разбил машину жены и чувствую себя из-за этого плохо, – признался актер.

На видео с места происшествия видно, что особенно пострадал капот внедорожника.

Эта история дополнила серию проблем, преследующих Алека Болдуина после трагедии на съемочной площадке фильма Ржавчина.

Тогда в руках актера выстрелил реквизитный пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил ранения.

Гилария Болдуин вспомнила, что на следующий день после гибели Галины Хатчинс получала тревожные сообщения от мужа, в которых он писал, что “хочет убить себя”.

Источник : PageSix

