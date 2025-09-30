Звезда мелодрамы Перл-Харбор Джош Харнетт попал в больницу после ДТП с участием полицейской машины в Канаде.

Об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, стало известно только сейчас. Также, по информации СМИ, 47-летний актер в то время возвращался домой после съемок в новом сериале для Netflix.

Джош Харнетт попал в ДТП – подробности

Машина, в которой находился Харнетт, столкнулась с патрульной машиной Королевской полиции Ньюфаундленда.

Авария произошла на перекрестке около часа ночи. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

59-летний водитель и 47-летний пассажир внедорожника, которым, по данным СМИ, и был Харнетт, были отправлены в больницу с незначительными травмами. Также в медучреждение для проверки доставили полицейского, который управлял служебной машиной.

Пока полиция выясняет обстоятельства ДТП, представитель Джоша Харнетта подтвердил, что актер уже покинул больницу и вернулся к работе.

О чем новый сериал Netflix, в котором задействован Харнетт

Знаменитость с августа участвует в съемках нового мини-сериала Netflix в Ньюфаундленде.

События шоу разворачиваются в небольшом канадском городке, который становится мишенью загадочного морского существа. Герой Харнетта — рыбак, который решает дать ему отпор. Дата премьеры пока не объявлена.

В 2021 году актер рассказывал, что сделал паузу в Голливуде после участия в громких блокбастерах, в частности в Перл-Харборе. Он назвал это лучшим решением для своего психического здоровья. По словам звезды, он стремился сохранить баланс между работой и семьей.

Джош Харнетт живет в Великобритании вместе с женой, актрисой Тэмсин Эгертон, и их четырьмя детьми. В эфире шоу Джимми Фэллона он однажды пошутил, назвав себя “иностранцем в собственном доме”, ведь он единственный американец в семье.

Источник : PageSix

