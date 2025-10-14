Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур объяснил, почему после развода с певицей Камалией продолжает с ней жить в одном доме. Также мужчина рассказал, почему не хочет, чтобы их дети знали о разрыве отношений.

Почему Камалия и Захур до сих пор живут вместе

Певица и бизнесмен объявили о разводе в апреле 2023 года. Пара прожила в браке 20 лет, а инициатором разрыва стала Камалия. Несмотря на это, бывшие супруги продолжают вместе проводить время, ездить на отдых и даже жить в одном доме.

Захур признался, что они с Камалией уважают друг друга и жизнь под одной крышей после развода не является для них чем-то странным.

— До сих пор эмоционально зависим от Камалии. Любой ее промах – это для меня промах. Любой ее подъем – я искренне радуюсь, от любой ее неудачи – мне больно. Я считаю, что она мне небезразлична. Мы живем в одном доме. Нам это вообще не странно. Мы друг друга так же уважаем. Мы разошлись и все равно вместе, — сказал бизнесмен.

Дочери экс-супругов — 12-летние Арабелла и Мирабелла — до сих пор не знают об их разводе. Мохаммад Захур опасается, что новость о разрыве родителей может травмировать девочек.

— Я пока себе не ищу партнерш. Пока Камалия не находит партнеров, я думаю, что детей нельзя сейчас травмировать. Мне кажется, если мы скажем, это больше ранит, чем если они узнают, а потом мы признаем это, — считает бизнесмен.

