Певица Камалия показала, как отпраздновала день рождения своих дочерей-двойняшек от бывшего мужа, пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. 6 сентября Мирабелле и Арабелле исполнилось 12 лет.

Камалия устроила праздник для дочерей

На личной странице в Instagram артистка отметила, что день рождения Мирабеллы и Арабеллы “был настоящей сказкой”.

На праздновании присутствовали друзья и родственники девочек. Гости вместе с дочерьми Камалии создавали духи и свечи, а затем развлекались с аниматорами.

— Сначала девочки создавали собственные духи — настоящие маленькие мастерицы! Затем мы делали свечи — красивые, яркие и очень особенные, как символ тепла нашей семьи. А в завершение пришли аниматоры, и все вместе погрузились в игры в стиле сериала Игра в кальмара, — написала Камалия.

Артистка добавила, что праздник был наполнен смехом, творчеством и новыми впечатлениями. Камалия поблагодарила всех, кто подарил Мирабелле и Арабелле положительные эмоции. Также певица показала большие праздничные торты, которые получили именинницы.

— Арабелла и Мирабелла наслаждаются своими праздничными тортиками. Столько радости, смеха и сладкого счастья. Мои принцессы сияют от любви и искренних эмоций, — написала Камалия.

Недавно Камалия выдала двоюродную сестру замуж. Свадьба состоялась в Чернигове. Молодожены являются военнослужащими, которые встретили друг друга во время полномасштабной войны.

Фото: Камалия

