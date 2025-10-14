Пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур пояснив, чому після розлучення зі співачкою Камалією продовжує з нею жити в одному будинку. Також чоловік розповів, чому не хоче, аби їхні діти знали про розрив стосунків.

Чому Камалія і Захур досі живуть разом

Співачка і бізнесмен оголосили про розлучення у квітні 2023 року. Пара прожила у шлюбі 20 років, а ініціатором розриву стала Камалія. Попри це, експодружжя продовжує разом проводити час, їздити на відпочинок і навіть жити в одному будинку.

Захур зізнався, що вони з Камалією поважають одне одного і життя під одним дахом після розлучення не є чимось дивним для них.

– Досі емоційно залежний від Камалії. Будь-який її промах – це для мене промах. Будь-який її підйом – я щиро радію, від будь-якої її невдачі – мені боляче. Я вважаю, що вона мені небайдужа. Ми живемо в одному будинку. Нам це взагалі не дивно. Ми одне одного так само поважаємо. Ми розійшлись і все одно разом, – сказав бізнесмен.

Доньки експодружжя – 12-річні Арабелла та Мірабелла – досі не знають про їхнє розлучення. Мохаммад Захур побоюється, що новина про розрив батьків може травмувати дівчат.

– Я поки що собі не шукаю партнерок. Поки Камалія не знаходить партнерів, то я думаю, що дітей не можна зараз травмувати. Мені здається, якщо ми скажемо, це більше ранить, аніж вони дізнаються, а потім ми визнаємо це, – вважає бізнесмен.

