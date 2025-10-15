Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала о нарушении обещания, которое когда-то дала себе. После многолетнего перерыва звезда снова вышла на театральную сцену.

Ксения Мишина о возвращении в театр

В своем посте в Instagram Ксения призналась, что когда-то пообещала себе больше никогда не играть в театре, ведь у нее был болезненный опыт.

– Когда-то на театральной сцене меня пытались уничтожить. И много лет назад я воздвигла внутри огромную стену и пообещала себе, что никогда не выйду на сцену театра. Представьте, как можно поверить в то, что тебе решил навязать кто-то, да еще и по личным причинам, – написала Мишина.

По ее словам, полтора месяца назад все изменилось: актриса сделала «шаг навстречу своей стене» и вернулась на сцену.

– Собственно, поэтому я так часто напоминаю о том, насколько важно уметь фильтровать и избирательно относиться к программам, которые нам закладывают люди, идущие рядом или появляющиеся на нашем пути, – отметила знаменитость.

Ксения Мишина играет главную роль в лирично-комедийном спектакле Все возможно. Ее партнерами в постановке стали Остап Ступка и Андрей Фединчик, который в мае развелся с актрисой Наталкой Денисенко.

По сюжету трое совершенно разных людей случайно застревают на автобусной остановке, где происходят неожиданные повороты судьбы.

