Зробила крок назустріч: Мішина зізналася, що порушила свою обіцянку
Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про порушення обіцянки, що колись дала сама собі. Після багаторічної перерви зірка знову вийшла на театральну сцену.
Ксенія Мішина про повернення в театр
У своєму дописі в Instagram Ксенія зізналася, що колись пообіцяла собі більше ніколи не грати у театрі, адже мала болючий досвід.
– Колись на театральній сцені мене намагались знищити. І багато років тому я звела всередині величезну стіну і пообіцяла собі, що ніколи не вийду на сцену театру. Уявіть, як можна повірити в те, що тобі вирішив хтось нав’язати, ще й з особистих причин, – написала Мішина.
За її словами, півтора місяця тому все змінилося: акторка зробила “крок назустріч своїй стіні” та повернулася на сцену.
– Власне, тому я так часто нагадую про те, наскільки важливо вміти фільтрувати та вибірково ставитися до програм, які нам закладають люди, що йдуть поруч чи зʼявляються на нашому шляху, – зауважила знаменитість.
Ксенія Мішина грає головну роль у лірично-комедійній виставі Все можливо. Її партнерами у постановці стали Остап Ступка та Андрій Федінчик, який у травні розлучився з акторкою Наталкою Денисенко.
За сюжетом троє абсолютно різних людей випадково застрягають на автобусній зупинці, де відбуваються несподівані повороти долі.