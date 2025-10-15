Українська акторка Ксенія Мішина відверто розповіла про порушення обіцянки, що колись дала сама собі. Після багаторічної перерви зірка знову вийшла на театральну сцену.

Ксенія Мішина про повернення в театр

У своєму дописі в Instagram Ксенія зізналася, що колись пообіцяла собі більше ніколи не грати у театрі, адже мала болючий досвід.

– Колись на театральній сцені мене намагались знищити. І багато років тому я звела всередині величезну стіну і пообіцяла собі, що ніколи не вийду на сцену театру. Уявіть, як можна повірити в те, що тобі вирішив хтось нав’язати, ще й з особистих причин, – написала Мішина.

За її словами, півтора місяця тому все змінилося: акторка зробила “крок назустріч своїй стіні” та повернулася на сцену.

Зараз дивляться

– Власне, тому я так часто нагадую про те, наскільки важливо вміти фільтрувати та вибірково ставитися до програм, які нам закладають люди, що йдуть поруч чи зʼявляються на нашому шляху, – зауважила знаменитість.

Ксенія Мішина грає головну роль у лірично-комедійній виставі Все можливо. Її партнерами у постановці стали Остап Ступка та Андрій Федінчик, який у травні розлучився з акторкою Наталкою Денисенко.

За сюжетом троє абсолютно різних людей випадково застрягають на автобусній зупинці, де відбуваються несподівані повороти долі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.