Актер Андрей Фединчик, который защищал Украину в рядах Вооруженных сил, сообщил, что больше не служит в армии.

В конце прошлого года он перенес серьезную операцию на позвоночнике. После реабилитации и повторной врачебной комиссии Фединчика признали негодным к военной службе.

Фединчик уволился из рядов ВСУ

Об изменениях в жизни Андрей Фединчик сообщил на личной странице в Instagram.

— Конечная остановка на маршруте: операция — реабилитация — ВЛК — негоден к военной службе, — написал актер.

Фединчик поблагодарил медиков, которые помогли ему пройти сложное лечение и восстановление, а также побратимов, которых он встретил за годы службы в Вооруженных силах Украины. Андрей призвал подписчиков объединяться и помогать армии.

— Отдельное спасибо всем за добрые пожелания и слова поддержки. Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе, — добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года Андрею Фединчику сделали сложную операцию на позвоночнике для устранения проблемы с нервом. Лечение военнослужащий проходил в Ужгороде.

Недавно стало известно, что Фединчик развелся с женой Наталкой Денисенко. Пара прожила в браке восемь лет, у них есть общий сын Андрей.

Фото: Андрей Фединчик

