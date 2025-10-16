В Бруклине отгремел показ Victoria’s Secret Fashion Show 2025 – второй после большого возвращения бренда.

Событие объединило звезд мировой моды, спортсменов и музыкантов, вновь заявив о стремлении Victoria’s Secret к инклюзивности и обновленному образу красоты.

Чем впечатляло шоу Victoria’s Secret 2025

В этом году на подиуме появилась 23-летняя баскетболистка WNBA Анджел Риз – первая профессиональная спортсменка, которая когда-либо дефилировала в показе Victoria’s Secret.

Игрок Chicago Sky вышла на сцену вместе с Беллой и Джиджи Хадид, Адрианой Лимой и другими легендарными ангелами. Среди моделей были также трансгендеры, беременная и plus-size участницы как символ новой политики бренда.

– Я говорила в прошлом году в сториз, что однажды я стану моделью Victoria’s Secret. И даже не представляла, что это произойдет так быстро. Теперь многие девушки увидят меня и поймут, что они тоже могут мечтать о таком масштабном успехе, – рассказала Риз в комментарии CNN .

Шоу открыла модель Жасмин Тукс, которая находится на девятом месяце беременности. Она нарядилась в золотое платье-макраме с жемчужной отделкой, вдохновленное шедевром Боттичелли «Рождение Венеры».

Яркие выходы и новые ангелы

На подиуме Victoria’s Secret в этом году состоялось несколько дебютов, пишет The Cut. Среди новых ангелов увидели актрису сериала Эйфория Барби Феррейру и YouTube-блогера Квенлин Блэквелл.

Рядом с ними дефилировали Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и другие культовые участницы предыдущих шоу.

Среди звездных гостей в первом ряду заметили актера Патрика Шварценеггера, который пришел поддержать свою жену Эбби Чемпион, с которой он недавно тайно женился в эксклюзивном заведении в штате Айдахо.

