Американская супермодель Белла Хадид опубликовала в соцсетях серию тревожных снимков с больничной койки.

Известно, что 28-летняя звезда уже много лет борется с болезнью Лайма, и вот снова ей приходится проходить через ряд изнурительных процедур.

Белла Хадид попала в больницу

В своем Instagram Белла опубликовала серию фото, среди которых немало снимков из палаты в клинике, в том числе под капельницей, в одеяле и с повязкой на лбу.

Bella Hadid shares new photos: “I’m sorry I always go MIA I love you guys” pic.twitter.com/TKwyTMsrGs — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

На одном из кадров она закрывает рот рукой, на другом – выглядит измученной.

– Простите, что я всегда исчезаю. Я вас люблю, – написала Хадид.

Первой на пост отреагировала ее сестра Джиджи Хадид, которая оставила сестре эмоциональный комментарий со словами поддержки. Мать моделей, 61-летняя Йоланда Хадид, которая так же живет с болезнью Лайма, тоже отметилась под публикацией.

Фанаты в комментариях массово желают Белле Хадид сил и скорейшего выздоровления.

Белла Хадид и длительная борьба с болезнью Лайма

Хотя знаменитость не уточнила, почему именно находится в больнице, ранее она уже рассказывала о лечении от болезни Лайма.

В 2023 году модель призналась, что борется с этим диагнозом почти 15 лет и прошла через “невидимые страдания”.

Болезнь Лайма поражает и других мировых звезд. В июле этого года певец Джастин Тимберлейк сообщил о своем диагнозе, а певица Шанайа Твейн в документальном фильме Netflix призналась, что из-за болезни потеряла сознание прямо на сцене.

Источник : PageSix

