У Брукліні відгримів показ Victoria’s Secret Fashion Show 2025 – другий після великого повернення бренду.

Подія об’єднала зірок світової моди, спортсменів і музикантів, знову заявивши про прагнення Victoria’s Secret до інклюзивності й оновленого образу краси.

Чим вражало шоу Victoria’s Secret 2025

Цього року на подіумі з’явилася 23-річна баскетболістка WNBA Анджел Різ – перша професійна спортсменка, яка коли-небудь дефілювала у показі Victoria’s Secret.

Гравчиня Chicago Sky вийшла на сцену разом із Беллою та Джіджі Хадід, Адріаною Лімою та іншими легендарними янголами. Серед моделей були також трансгендерні, вагітна та plus-size учасниці як символ нової політики бренду.

– Я казала минулого року в сториз, що одного дня я стану моделлю Victoria’s Secret. І навіть не уявляла, що це станеться так швидко. Тепер багато дівчат побачать мене і зрозуміють, що вони теж можуть мріяти настільки масштабно, – розповіла Різ в коментарі CNN .

Шоу відкрила модель Жасмін Тукс, що перебуває на девʼятому місяці вагітності. Вона вбралася у золоту сукню-макраме з перловим оздобленням, натхнену шедевром Боттічеллі Народження Венери.

Яскраві виходи та нові янголи

На подіумі Victoria’s Secret цього року сталося кілька дебютів, пише The Cut. Серед нових янголів побачили акторка серіалу Ейфорія Барбі Феррейру та YouTube-блогерку Квенлін Блеквелл.

Поруч із ними дефілювали Белла й Джіджі Хадід, Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо та інші культові учасниці попередніх шоу.

Серед зіркових гостей у першому ряду помітили актора Патріка Шварценеггера, що прийшов підтримати свою дружину Еббі Чемпіон, з якою він нещодавно таємно одружився в ексклюзивному закладі у штаті Айдахо.

