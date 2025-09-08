Актор і модель Патрік Шварценеггер, син легендарного Арнольда Шварценеггера, узяв шлюб зі своєю коханою Еббі Чемпіон.

Приватна церемонія відбулася в ексклюзивному закладі Gozzer Ranch country club у місті Кер-д’Ален у штаті Айдахо.

Син Шварценеггера таємно одружився

Весілля організували на скелястому узбережжі озера Кер-д’Ален. 31-річний Патрік та його обраниця сказали одне одному “так” у присутності найближчих родичів та друзів.

Наречена з’явилася у мінімалістичній білій сукні з довгою фатою, тоді як наречений обрав білий піджак і чорні класичні штани. Подружки Еббі були у трендових сукнях кольору топленого молока, а 11 друзів Патріка – у чорних смокінгах.

Гості прибували на церемонію паромом, що додало святу особливої атмосфери.

Хто був серед гостей

Серед запрошених був батько нареченого, актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у синьому костюмі.

Його колишня дружина Марія Шрайвер обрала для свята ніжну рожеву сукню. Також були сестра Патріка Кетрін із чоловіком Крісом Праттом та сестра Еббі – модель Баскін Чемпіон.

Батьки нареченої Грег та Лора Чемпіон теж взяли участь у святі, Лора з’явилася у ліловій сукні.

Пара перебувала в Айдахо ще з четверга: їх бачили на відпочинку на озері, а Патрік навіть рятувався від спеки, плаваючи у воді.

Відомо, що святкування в Gozzer Ranch коштує від $20 тис. за триденну програму. Сам клуб розташований на мальовничих скелях, звідки відкривається панорама озера.

Історія кохання Патріка Шварценеггера

Закохані разом із 2015 року. У грудні 2023-го вони оголосили про заручини. Весілля мало відбутися раніше, однак церемонію відклали через зайнятість актора у серіалі Білий лотос.

Сам Патрік Шварценеггер зізнавався, що Еббі підтримала його рішення й була щаслива, адже є фанаткою проєкту.

В одному з інтерв’ю він також поділився, що їхнє знайомство почалося з того, що Еббі прийшла на побачення з його другом.

Згодом їхні стосунки розвивалися, і, за словами Шварценеггера, з кожним роком він закохувався у неї дедалі більше.

Джерело : Daily Mail

