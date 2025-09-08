Син Шварценеггера таємно одружився з моделлю: подробиці зіркового весілля
- Патрік Шварценеггер та модель Еббі Чемпіон одружилися під час приватної церемонії в Айдахо.
- Весілля відбулося у клубі Gozzer Ranch із видом на озеро Кер-д’Ален.
- Пара разом із 2015 року, а заручини оголосила у грудні 2023-го.
Актор і модель Патрік Шварценеггер, син легендарного Арнольда Шварценеггера, узяв шлюб зі своєю коханою Еббі Чемпіон.
Приватна церемонія відбулася в ексклюзивному закладі Gozzer Ranch country club у місті Кер-д’Ален у штаті Айдахо.
Син Шварценеггера таємно одружився
Весілля організували на скелястому узбережжі озера Кер-д’Ален. 31-річний Патрік та його обраниця сказали одне одному “так” у присутності найближчих родичів та друзів.
Наречена з’явилася у мінімалістичній білій сукні з довгою фатою, тоді як наречений обрав білий піджак і чорні класичні штани. Подружки Еббі були у трендових сукнях кольору топленого молока, а 11 друзів Патріка – у чорних смокінгах.
Гості прибували на церемонію паромом, що додало святу особливої атмосфери.
Хто був серед гостей
Серед запрошених був батько нареченого, актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у синьому костюмі.
Його колишня дружина Марія Шрайвер обрала для свята ніжну рожеву сукню. Також були сестра Патріка Кетрін із чоловіком Крісом Праттом та сестра Еббі – модель Баскін Чемпіон.
Батьки нареченої Грег та Лора Чемпіон теж взяли участь у святі, Лора з’явилася у ліловій сукні.
Пара перебувала в Айдахо ще з четверга: їх бачили на відпочинку на озері, а Патрік навіть рятувався від спеки, плаваючи у воді.
Відомо, що святкування в Gozzer Ranch коштує від $20 тис. за триденну програму. Сам клуб розташований на мальовничих скелях, звідки відкривається панорама озера.
Історія кохання Патріка Шварценеггера
Закохані разом із 2015 року. У грудні 2023-го вони оголосили про заручини. Весілля мало відбутися раніше, однак церемонію відклали через зайнятість актора у серіалі Білий лотос.
Сам Патрік Шварценеггер зізнавався, що Еббі підтримала його рішення й була щаслива, адже є фанаткою проєкту.
В одному з інтерв’ю він також поділився, що їхнє знайомство почалося з того, що Еббі прийшла на побачення з його другом.
Згодом їхні стосунки розвивалися, і, за словами Шварценеггера, з кожним роком він закохувався у неї дедалі більше.