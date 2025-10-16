Блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук) стала жертвой мошенников, которые украли с ее банковского счета более 6 млн грн.

Подробностями этой истории женщина поделилась в видеообращении в Instagram.

У Ксюши Манекен украли более 6 млн грн

Блогерша, которая также является владелицей бренда ODA, решила снять со своего ФЛП-счета в Monobank определенную сумму средств. Для этого Манекен обратилась в чат поддержки банка в Telegram, где с ней связался менеджер. Однако, как оказалось, чат-бот был поддельным, а с Ксюшей общались мошенники.

Сейчас смотрят

Блогершу заверили, что ее запрос выполнят, однако сначала ей нужно удалить и заново загрузить мобильное приложение банка, потому что там якобы есть какие-то проблемы. Манекен сделала все по инструкции, ведь была убеждена, что общается именно с менеджером банка. Таким образом мошенники получили доступ к счету Ксюши, с которого перевели на различные ФЛП 6,2 млн грн.

— Я без страха это сделала, я не чувствовала опасности. В это время мошенники через браузер, имея мой номер, заходят в мой кабинет. Я удаляю приложение, а в этот момент с моего ФЛП начинают переводить средства на различные ФЛП в Украине. Я заметила это не сразу, потому что не брала в руки телефон и доверяла человеку из банка. 6 миллионов 200 тысяч были выведены на ФЛП, — рассказала блогерша.

Манекен понимает, что это ее вина, ведь она сама повелась на мошенников. Впрочем, блогерша возмущена банком, у которого не возникло подозрений, когда с ее счета внезапно начали один за другим переводить по 500-700 тыс. грн на различные ФЛП, которые, как утверждает Ксюша, даже при поиске в интернете указываются как мошеннические.

Блогерша добавила, что Monobank помочь не может, а потерянные средства были нужны для ее бизнеса – зарплаты, аренда помещения, закупки ткани и т.д.

Реакция банка

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что ему очень жаль из-за сложившейся ситуации. Однако обвинения, которые звучат в адрес банка, бизнесмен назвал безосновательными.

По его словам, ни один банк в мире не смог бы спасти эти средства, ведь ФЛП, на которые переводились суммы, были нормальными, а не мошенническими.

Гороховский говорит, что система анализа банка не распознала транзакции как подозрительные, ведь это “довольно “типичная бизнес-активность для предпринимателей”.

— Любые потери денег клиентами мы воспринимаем как свое поражение. И почти после каждого кейса делаем выводы и совершенствуем систему, — написал он в Telegram-канале.

Гороховский подчеркнул, что Monobank прилагает максимум усилий, чтобы вернуть средства и найти злоумышленников. Также он призвал украинцев соблюдать базовые правила финансовой гигиены, чтобы не стать жертвами мошенников.

Фото: Ксюша Манекен

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.