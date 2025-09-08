Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, которые используют ее лицо для рекламы. Телеведущая призвала подписчиков анализировать информацию, чтобы не попасться на крючок аферистов.

Никитюк пригрозила мошенникам судом

В сториз в Instagram Леся опубликовала скриншот, на котором она якобы рекламирует азартные игры. Телеведущая подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения. Неизвестные использовали видео Никитюк, чтобы вовлечь пользователей в игры на деньги.

Ведущая эмоционально обратилась к мошенникам и пригрозила им судебным иском. По словам Леси, у нее есть отличный юрист, который может разобраться с этим вопросом.

Никитюк попросила подписчиков жаловаться на подобные рекламы, чтобы их как можно скорее заблокировали.

Также ведущая призвала пользователей сети анализировать контент, который появляется с ее участием не в ее официальном аккаунте.

— Друзья, я не могу защитить свой контент от мошенников, которые могут использовать его для рекламы чего угодно. От лекарств для похудения до казино. Судиться… это дорого. Это супер дорого! Поэтому когда видите что-то со мной не в моем официальном аккаунте — сделайте выводы, вы все умные люди. Вот у нас в Хмельницком Анджелина Джоли уже 20 лет рекламирует салон красоты, — добавила Никитюк.

