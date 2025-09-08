Пойдете в суд: Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, которые спекулируют на ее имени
Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, которые используют ее лицо для рекламы. Телеведущая призвала подписчиков анализировать информацию, чтобы не попасться на крючок аферистов.
Никитюк пригрозила мошенникам судом
В сториз в Instagram Леся опубликовала скриншот, на котором она якобы рекламирует азартные игры. Телеведущая подчеркнула, что не имеет к этому никакого отношения. Неизвестные использовали видео Никитюк, чтобы вовлечь пользователей в игры на деньги.
Ведущая эмоционально обратилась к мошенникам и пригрозила им судебным иском. По словам Леси, у нее есть отличный юрист, который может разобраться с этим вопросом.
Никитюк попросила подписчиков жаловаться на подобные рекламы, чтобы их как можно скорее заблокировали.
Также ведущая призвала пользователей сети анализировать контент, который появляется с ее участием не в ее официальном аккаунте.
— Друзья, я не могу защитить свой контент от мошенников, которые могут использовать его для рекламы чего угодно. От лекарств для похудения до казино. Судиться… это дорого. Это супер дорого! Поэтому когда видите что-то со мной не в моем официальном аккаунте — сделайте выводы, вы все умные люди. Вот у нас в Хмельницком Анджелина Джоли уже 20 лет рекламирует салон красоты, — добавила Никитюк.