Блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук) стала жертвою шахраїв, які вкрали з її банківського рахунку понад 6 млн грн.

Подробицями цієї історії жінка поділилася у відеозверненні в Instagram.

У Ксюші Манекен вкрали понад 6 млн грн

Блогерка, яка також є власницею бренду ODA, вирішила зняти зі свого ФОП-рахунку в Monobank певну суму коштів. Для цього Манекен звернулася до чату підтримки банку у Telegram, де з нею зв’язався менеджер. Утім, як виявилося, чат-бот був підробленим, а з Ксюшею спілкувалися шахраї.

Блогерку запевнили, що її запит виконають, однак спершу їй потрібно видалити і заново завантажити мобільний застосунок банку, бо там нібито є якісь проблеми. Манекен зробила все за інструкцією, адже була переконана, що спілкується саме з менеджером банку. У такий спосіб шахраї отримали доступ до рахунку Ксюші, з якого перевели на різні ФОПи 6,2 млн грн.

– Я без страху це зробила, я не відчувала небезпеки. У цей час шахраї через браузер, маючи мій номер, заходять в мій кабінет. Я видаляю застосунок, а в цей момент з мого ФОПу починають переводити кошти на різні ФОПи в Україні. Я помітила це не одразу, тому ще не брала руки в телефон і довіряла людині з банку. 6 мільйонів 200 тисяч були виведені на ФОПи, – розповіла блогерка.

Манекен розуміє, що це її провина, адже вона сама повелася на шахраїв. Утім, блогерка обурена банком, в якого не виникло підозр, коли з її рахунку раптово почали один за одним переводити по 500-700 тис. грн на різні ФОПи, які, як стверджує Ксюша, навіть за пошуком в інтернеті вказують як шахрайські.

Блогерка додала, що Monobank допомогти не може, а втрачені кошти були потрібні для її бізнесу – зарплати, оренда приміщення, закупівлі тканини тощо.

Реакція банку

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що йому дуже прикро через ситуацію, що склалася. Однак звинувачення, які лунають в бік банку, бізнесмен назвав безпідставними.

За його словами, жоден банк у світі не зміг би врятувати ці кошти, адже ФОПи, на які переказувалися суми, були нормальними, а не шахрайськими.

Гороховський каже, що система аналізу банку не розпізнала транзакції як підозрілі, адже це “досить типова бізнес-активність для підприємців”.

– Будь-які втрати грошей клієнтами ми сприймаємо як свою поразку. І майже після кожного кейсу робимо висновки та вдосконалюємо систему, – написав він у Telegram-каналі.

Гороховський наголосив, що Monobank докладає максимум зусиль, щоб повернути кошти і знайти зловмисників. Також він закликав українців дотримуватися базових правил фінансової гігієни, щоб не стати жертвами шахраїв.

