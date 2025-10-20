В понедельник, 20 октября, Украину всколыхнула новость о смерти Андрея Яценко, гитариста, лидера и основателя группы Green Grey. Музыкант ушел из жизни в возрасте 55 лет.

О болезни артиста ранее не сообщалось, у Green Grey до конца года запланирован ряд концертов в городах Украины, поэтому новость о внезапной смерти Яценко стала неожиданной для его поклонников, знакомых и коллег.

Андрей Яценко: биография

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Занимался музыкой с самого детства, впоследствии собрал собственный коллектив, с которым выступал на концертах, в том числе и за рубежом.

Сейчас смотрят

Несмотря на увлечение музыкой, Яценко получил медицинское образование. Как ранее рассказывал артист в интервью Славе+, он вырос в “обычной советской семье”. Мама Андрея была парикмахером, которая, к слову, первой поддержала его дреды. А отец работал инженером.

В 1988 году Яценко служил в советской армии, в частности в ансамбле песни и танца Центральной группы войск.

Андрей Яценко основал группу Green Grey

В 1993 году Андрей Яценко, которому на тот момент было 24 года, создал в Киеве группу Green Grey, которая стала одним из первых рок-коллективов независимой Украины.

В своем творчестве группа сочетала несколько стилей — фанк, рок, трип-хоп, дабстеп. Сами музыканты в шутку называют свой стиль “укр-попом” — по аналогии с “брит-попом”.

Среди самых популярных треков Green Grey — Под дождем, Мазафака, Стереосистема, Тот день, Эмигрант и другие.

Green Grey первыми и дважды в истории украинской музыки получили награду MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009). За время своей карьеры участники группы выпустили семь студийных альбомов.

В 2023 году после начала полномасштабного вторжения РФ Green Grey перезапустили свое творчество на украинском языке. Также они организовали национальный тур в поддержку благотворительных инициатив Як ти?.

За более чем 30 лет состав Green Grey менялся несколько раз. Андрей Яценко (Diezel) был единственным участником, который остался из первого состава коллектива. Он выступал вместе с Дмитрием Муравицким (Murik), Владимиром Костиком (льВівчик) и Денисом Биньковским (Original Dizzy).

На днях Green Grey анонсировали концертный тур, который должен был начаться уже 24 октября – выступления планировались в Днепре, Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве.

Деятельность Яценко после начала войны в Украине

Андрей Яценко признавался, что именно полномасштабная война РФ заставила его повзрослеть. После начала вторжения музыкант занялся волонтерством, в частности вывозил женщин и детей за границу.

Впоследствии он подписал контракт с батальоном ТрО Мрія, к которому также присоединились его друзья. В 2023 году Андрей Яценко рассказывал, что на службе занимался противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороной. Музыканту не приходилось участвовать в боях, хотя он не раз попадал под обстрелы.

— Выглядит это так: определенное количество дней в неделю мы должны находиться на дежурстве. Когда же мы не на дежурстве, то работаем по своим профессиям. Я продолжаю быть музыкантом. Такой график дает возможность собирать деньги на различные социальные нужды для Украины, — делился Дизель.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.