У понеділок, 20 жовтня, Україну сколихнула новина про смерть Андрія Яценка, гітариста, лідера та засновника гурту Green Grey. Музикант пішов з життя у віці 55 років.

Про хворобу артиста раніше не повідомлялося, у Green Grey до кінця року заплановано низку концертів у містах України, тож новина про раптову смерть Яценка стала несподіваною для його шанувальників, знайомих і колег.

Андрій Яценко: біографія

Андрій Яценко народився 25 грудня 1969 року в Києві. Займався музикою з самого дитинства, згодом зібрав власний колектив, з яким виступав на концертах, зокрема й за кордоном.

Зараз дивляться

Попри захоплення музикою, Яценко здобув медичну освіту. Як раніше розповідав артист в інтерв’ю Славі+, він виріс у “звичайній радянській родині”. Мама Андрія була перукарем, яка, до слова, перша підтримала його дреди. А батько працював інженером.

У 1988 році Яценко служив у радянській армії, зокрема в ансамблі пісні й танцю Центральної групи військ.

Андрій Яценко заснував гурту Green Grey

У 1993 році Андрій Яценко, якому на той час було 24 роки, створив у Києві гурт Green Grey, який став одним з перших рок-колективів незалежної України.

У своїй творчості гурт поєднував кілька стилів — фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Самі музиканти жартома називають свій стиль “укр-попом” — за аналогією з “брит-попом”.

Серед найпопулярнішиї треків Green Grey – Под дождем, Мазафака, Стереосистема, Тот день, Емігрант та інші.

Green Grey першими та двічі в історії української музики отримали нагороду MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009). За час своєї кар’єри учасники гурту випустили сім студійних альбомів.

У 2023 році після початку повномасштабного вторгнення РФ Green Grey перезапустили свою творчість українською мовою. Також вони організували національний тур на підтримку благодійних ініціатив Як ти?.

За понад 30 років склад Green Grey змінювався кілька разів. Андрій Яценко (Diezel) був єдиним учасником, хто залишився з першого складу колективу. Він виступав разом із Дмитром Муравицьким (Murik), Володимиром Костиком (льВівчик) і Денисом Біньковським (Original Dizzy).

Днями Green Grey анонсовували концертний тур, що мав розпочатися вже 24 жовтня – виступи планувалися у Дніпрі, Харкові, Києві, Полтаві, Одесі та Миколаєві.

Діяльність Яценка після початку війни в Україні

Андрій Яценко зізнавався, що саме повномасштабна війна РФ змусила його подорослішати. Після початку вторгнення музикант зайнявся волонтерством, зокрема вивозив жінок та дітей за кордон.

Згодом він підписав контракт з батальйоном ТрО Мрія, до якого також приєдналися його друзі. У 2023 році Андрій Яценко розповідав, що на службі займався протиповітряною, протиракетною і протидроновою обороною. Музиканту не доводилося брати участь у боях, хоч він не раз потрапляв під обстріли.

– Виглядає це так: певну кількість днів на тиждень ми маємо перебувати на чергуванні. Коли ж ми не на чергуванні, то працюємо за своїми професіями. Я продовжую бути музикантом. Такий графік дає можливість збирати гроші на різні соціальні потреби для України, – ділився Дизель.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.