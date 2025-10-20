Український музикант Андрій Яценко раптово помер у віці 55 років. Він був лідером та засновником рок-гурту Green Grey. Причини смерті артиста наразі невідомі.

Андрій Яценко помер

Про смерть лідера гурту Green Grey повідомили ЗМІ із посиланням на музиканта Олександра Стьоганова.

На офіційній сторінці Green Grey у Facebook опублікували свічку скорботи, під якою шанувальники висловлюють співчуття рідним і близьким Андрія Яценка.

Зараз дивляться

На сторінці музиканта у Facebook оновили основну фотографію профілю, додавши чорну стрічку.

Причину смерті Андрія Яценка поки не повідомляють. У гурту Green Grey у суботу, 25 жовтня, був запланований концерт у Харкові, тож звістка про смерть музиканта стала шоком як для його шанувальників, так і для колег.

Що відомо про Андрія Яценка

Андрій Яценко народився 25 грудня 1969 року в Києві. Відомий під сценічним ім’ям Diezel (Дизель). Він був гітаристом, композитором, лідером рок-гурту Green Grey, який було засновано у 1993 році у Києві.

У творчому доробку колективу прослідковується суміш стилів та напрямків — фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп. Візитівкою Green Grey стали пісні Под дождем, Мазафака, Эмигрант, Стереосистема, Тот день.

Green Grey першими та двічі в історії української музичної індустрії отримали нагороду MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009). Першими серед українських музикантів підписали контракт з Pepsi (1996), почали виступати з діджеєм, влаштовувати шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

У 2023 році після початку повномасштабної війни РФ артисти перезапустили творчість гурту українською мовою. За 20 років склад Green Grey неодноразово змінювався. Андрій Яценко був єдиним учасником, хто залишився з першого складу гурту.

Фото: Green Grey

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.