Писатель и военнослужащий Сергей Жадан раскрыл подробности о своей службе в бригаде Нацгвардии Хартія.

Он подчеркнул, что его главная задача не связана с участием в боевых штурмах.

Сергей Жадан об обязанностях в Хартії

Жадан отвечает за коммуникации и координирует работу Радіо Хартія: записывает фронтовые репортажи, проводит интервью и организует информационные кампании, которые помогают привлекать средства и технику для военных.

Сейчас смотрят

– Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о Хартії узнали как можно больше людей, – акцентировал Сергей Жадан.

Несмотря на небоевую должность, писатель подчеркнул, что каждый военнослужащий бригады выполняет задачи, от которых зависит эффективность на фронте. Коммуникация стала одним из ключевых направлений, ведь она формирует доверие, поддержку и логистическую стабильность.

Концерты как элемент боевого обеспечения

В список задач Жадана входят и выступления для военных. В течение недели его группа Жадан и Собаки дала десять концертов в госпиталях и на позициях.

– Мы просто заезжаем с гитарой и трубой и играем полчаса-час. Отработать за день два-три концерта трудно, но когда тебе трудно, вспомни о том, кто сейчас сидит в окопе, – отметил Сергей.

Выступления команды не только поддерживают моральный дух, но и позволяют собирать средства на поддержку войска. Только за лето благотворительный музыкальный тур группы принес Хартії 22 млн грн.

Ранее Сергей Жадан уже рассказывал о круге своих обязанностей, признаваясь, что времени на написание стихов и прозы из-за службы практически не остается. Теперь автор подтвердил, что бригада и ее задачи – в приоритете.

– Ты больше не принадлежишь себе. Планы могут измениться в любой момент, – пояснил он.

Источник : Vogue

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.