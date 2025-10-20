Письменник і військовослужбовець Сергій Жадан розкрив подробиці про свою службу у бригаді Нацгвардії Хартія.

Він наголосив, що його головне завдання не повʼязано з участю у бойових штурмах.

Сергій Жадан про обовʼязки у Хартії

Жадан відповідає за комунікації та координує роботу Радіо Хартія: записує фронтові репортажі, проводить інтерв’ю та організовує інформаційні кампанії, які допомагають залучати кошти та техніку для військових.

Зараз дивляться

– Я не піхотинець і не штурмовик. Я просто роблю так, щоб про Хартію дізналися якомога більше людей, – підкреслив Сергій Жадан.

Попри небойову посаду, письменник наголосив, що кожен військовослужбовець бригади виконує завдання, від яких залежить ефективність на фронті. Комунікація стала одним із ключових напрямів, адже формує довіру, підтримку та логістичну стабільність.

Концерти як елемент бойового забезпечення

До списку завдань Жадана входять і виступи для військових. Протягом тижня його гурт Жадан і Собаки дав десять концертів у шпиталях і на позиціях.

– Ми просто заїжджаємо з гітарою та трубою і граємо пів години-годину. Відпрацювати за день два-три концерти важко, але коли тобі важко, згадай про того, хто зараз сидить в окопі, – зауважив Сергій.

Виступи команди не лише підтримують моральний дух, а й дозволяють збирати кошти на підтримку війська. Лише за літо благодійний музичний тур гурту приніс Хартії 22 млн грн.

Раніше Сергій Жадан вже розповідав про коло своїх обов’язків, зізнаючись, що часу на написання віршів та прози через службу практично не лишається. Тепер автор підтвердив, що бригада та її завдання – в пріоритеті.

– Ти більше собі не належиш. Плани можуть змінитися будь-якої миті, – пояснив він.

Джерело : Vogue

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.