Украинский музыкант Андрей Яценко внезапно скончался в возрасте 55 лет. Он был лидером и основателем рок-группы Green Grey. Причины смерти артиста пока неизвестны.

Андрей Яценко скончался

О смерти лидера группы Green Grey сообщили СМИ со ссылкой на музыканта Александра Стьоганова.

На официальной странице Green Grey в Facebook опубликовали свечу скорби, под которой поклонники выражают соболезнования родным и близким Андрея Яценко.

Сейчас смотрят

На странице музыканта в Facebook обновили основную фотографию профиля, добавив черную ленту.

Причина смерти Андрея Яценко пока не сообщается. У группы Green Grey в субботу, 25 октября, был запланирован концерт в Харькове, поэтому известие о смерти музыканта стало шоком как для его поклонников, так и для коллег.

Что известно об Андрее Яценко

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Известен под сценическим именем Diezel (Дизель). Он был гитаристом, композитором, лидером рок-группы Green Grey, которая была основана в 1993 году в Киеве.

В творчестве коллектива прослеживается смесь стилей и направлений — фанк, рок, трип-хоп, дабстеп. Визитной карточкой Green Grey стали песни Под дождем, Мазафака, Эмигрант, Стереосистема, Тот день.

Green Grey первыми и дважды в истории украинской музыкальной индустрии получили награду MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009). Первыми среди украинских музыкантов подписали контракт с Pepsi (1996), начали выступать с диджеем, устраивать шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

После начала полномасштабного вторжения РФ Андрей Яценко присоединился к батальону ТрО Мрія. В 2023 году участники Green Grey перезапустили свое творчество на украинском языке, а также организовали тур в поддержку благотворительных инициатив Як ти?.

За 20 лет состав Green Grey неоднократно менялся. Андрей Яценко был единственным участником, кто остался из первого состава группы. Он выступал вместе с Дмитрием Муравицким (Murik), Владимиром Костиком (льВівчик) и Денисом Биньковским (Original Dizzy).

Фото: Green Grey

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.