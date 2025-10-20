Причиной смерти основателя группы Green Grey и украинского музыканта Андрея Яценко, вероятно, могла быть остановка сердца или проблемы с поджелудочной железой.

Об этом в комментариях к сообщению о его смерти Андрея Яценко сообщили Виталий Чуйко и менеджер по работе с артистами Ирина Ангелова.

Причина смерти Андрея Яценко

Ирина Ангелова ответила на шокированный вопрос украинского певца Виктора Павлика о том, что могло быть причиной смерти Андрея Яценко.

— Как? Почему? Причина? Напишите, кто знает. Потому что в голове не укладывается, — спросил Виктор Павлик.

В ответ она отметила, что это была остановка сердца.

В то же время Виталий Чуйко написал, что смерть могла наступить из-за проблем с поджелудочной железой.

— Поджелудочная. Не успели доехать, — отметил он.

Кроме этого, Ангелова рассказала, что во время недавней встречи с Яценко не слышала от него жалоб на здоровье.

На странице певца в социальной сети Facebook уже появилось множество комментариев, а знакомые и фанаты выражают соболезнования семье певца.

В понедельник, 20 октября, стало известно о внезапной смерти украинского музыканта Андрея Яценко в возрасте 55 лет. Он был лидером и основателем рок-группы Green Grey, которая уже в ближайшие дни должна была дать большой концертный тур по городам.

