Стала відома ймовірна причина смерті лідера гурту Green Grey
Причиною смерті засновника гурту Green Grey та українського музиканта Андрія Яценка, ймовірно, могла бути зупинка серця або проблеми із підшлунковою залозою.
Про це у коментарях до допису про його смерть Андрія Яценка повідомили Віталій Чуйко та менеджерка з роботи з артистами Ірина Ангелова.
Причина смерті Андрія Яценка
Ірина Ангелова відповіла на шоковане питання українського співака Віктора Павліка про те, що могло бути причиною смерті Андрія Яценка.
– Як? Чому? Причина? Напишіть, хто знає. Бо в голові не вкладається, – запитав Віктор Павлік.
У відповідь вона зазначила, що це була зупинка серця.
Водночас Віталій Чуйко написав, що смерть могла настати через проблеми із підшлунковою залозою.
– Підшлункова. Не встигли доїхати, – зазначив він.
Крім цього, Ангелова розповіла, що під час нещодавньої зустрічі з Яценком не чула від нього скарг на здоров’я.
На сторінці співака у соціальній мережі Facebook вже з’явилося безліч коментарів, а знайомі та фанати висловлюють співчуття родині співака.
У понеділок, 20 жовтня, стало відомо про раптову смерть українського музиканта Андрія Яценка у віці 55 років. Він був лідером та засновником рок-гурту Green Grey, який вже найближчими днями мав дати великий концертний тур містами.
Фото: Green Grey