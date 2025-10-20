Причиною смерті засновника гурту Green Grey та українського музиканта Андрія Яценка, ймовірно, могла бути зупинка серця або проблеми із підшлунковою залозою.

Про це у коментарях до допису про його смерть Андрія Яценка повідомили Віталій Чуйко та менеджерка з роботи з артистами Ірина Ангелова.

Причина смерті Андрія Яценка

Ірина Ангелова відповіла на шоковане питання українського співака Віктора Павліка про те, що могло бути причиною смерті Андрія Яценка.

Зараз дивляться

– Як? Чому? Причина? Напишіть, хто знає. Бо в голові не вкладається, – запитав Віктор Павлік.

У відповідь вона зазначила, що це була зупинка серця.

Водночас Віталій Чуйко написав, що смерть могла настати через проблеми із підшлунковою залозою.

– Підшлункова. Не встигли доїхати, – зазначив він.

Крім цього, Ангелова розповіла, що під час нещодавньої зустрічі з Яценком не чула від нього скарг на здоров’я.

На сторінці співака у соціальній мережі Facebook вже з’явилося безліч коментарів, а знайомі та фанати висловлюють співчуття родині співака.

У понеділок, 20 жовтня, стало відомо про раптову смерть українського музиканта Андрія Яценка у віці 55 років. Він був лідером та засновником рок-гурту Green Grey, який вже найближчими днями мав дати великий концертний тур містами.

Фото: Green Grey

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.