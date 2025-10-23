Певица Анна Тринчер представила танцевальный трек No cocaina, в котором подняла тему эмоциональной зависимости в любви. Это энергичная песня, которая сочетает драйвовый ритм и глубокий смысл.

Анна Тринчер — No cocaina

В песне No cocaina речь идет о состоянии, когда страсть в отношениях превращается в изнурительную привычку, а чувства — в зависимость. Трек заставляет задуматься, где проходит грань между искренней любовью и разрушительной привязанностью.

— Эта песня о том, как ощущается зависимость в отношениях — когда чувства и эмоции перестают быть приятными и легкими, а становятся новой “дозой”. Это напоминание: настоящая любовь должна вдохновлять и давать силы. И вообще — за приятными эмоциями не должны стоять никакие зависимости, — прокомментировала Тринчер.

Клип на трек No cocaina снял Даниил Демехин, режиссер Нацотбора на Детское Евровидение 2025. В видео Тринчер предстала в откровенных образах и поразила соблазнительной хореографией.

Артистка добавила, что трек No cocaina вдохновляет отдаться моменту, но напоминает: счастье приходит тогда, когда чувства подконтрольны, а жизнь полна гармонии.

