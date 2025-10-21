Суспільне Мовлення отреагировало на обращение Оли Поляковой об изменении правил национального отбора на Евровидение.

На днях певица подала заявку на Нацотбор 2026 и попросила обновить правила, согласно которым артисты, посещавшие Россию после 2014 года, не могут представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Изменят ли правила Нацотбора на Евровидение

В заявлении Суспільного отмечается, что правила Нацотбора 2026 не могут быть изменены после его начала. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 3 сентября и продлится до 27 октября.

Сейчас смотрят

— Правила отбора разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора. Их цель — обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя в качестве представителя Украины в песенном конкурсе Евровидение, — говорится в сообщении.

Суспільне отметило, что в течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание российско-украинской войны, однако дата начала войны остается неизменной.

— Суспільне Мовлення несет ответственность перед обществом, учитывает реалии военного времени и считает недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года, — отмечается в заявлении.

Ранее Оля Полякова заявляла, что готова обратиться в суд в случае отказа Суспільного изменить правила Нацотбора, которые, по ее словам, “ограничивают гражданские права украинских артистов участвовать в публичных конкурсах”.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.