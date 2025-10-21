Суспільне ответило на обращение Поляковой об изменении правил Нацотбора 2026
Суспільне Мовлення отреагировало на обращение Оли Поляковой об изменении правил национального отбора на Евровидение.
На днях певица подала заявку на Нацотбор 2026 и попросила обновить правила, согласно которым артисты, посещавшие Россию после 2014 года, не могут представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Изменят ли правила Нацотбора на Евровидение
В заявлении Суспільного отмечается, что правила Нацотбора 2026 не могут быть изменены после его начала. Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 3 сентября и продлится до 27 октября.
— Правила отбора разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора. Их цель — обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя в качестве представителя Украины в песенном конкурсе Евровидение, — говорится в сообщении.
Суспільне отметило, что в течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание российско-украинской войны, однако дата начала войны остается неизменной.
— Суспільне Мовлення несет ответственность перед обществом, учитывает реалии военного времени и считает недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года, — отмечается в заявлении.
Ранее Оля Полякова заявляла, что готова обратиться в суд в случае отказа Суспільного изменить правила Нацотбора, которые, по ее словам, “ограничивают гражданские права украинских артистов участвовать в публичных конкурсах”.