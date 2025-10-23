Співачка Анна Трінчер презентувала танцювальний трек No cocaina, в якому підняла тему емоційної залежності в коханні. Це енергійна пісня, яка поєднує драйвовий ритм та глибокий зміст.

Анна Трінчер – No cocaina

У пісні No cocaina йдеться про стан, коли пристрасть у стосунках перетворюється на звичку, що виснажує, а почуття – на залежність. Трек змушує замислитися, де проходить межа між щирим коханням і руйнівною прихильністю.

– Ця пісня про те, як відчувається залежність у стосунках – коли почуття та емоції перестають бути приємними й легкими, а стають новою “дозою”. Це нагадування: справжнє кохання має надихати і давати сили. І взагалі – за приємними емоціями не мають стояти жодні залежності, – прокоментувала Трінчер.

Кліп на трек No cocaina зняв Данило Дємєхін, режисер Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025. У відео Трінчер постала у відвертих образах та вразила спокусливою хореографією.

Артистка додала, трек No cocaina надихає віддаватися моменту, але нагадує: щастя приходить тоді, коли почуття підконтрольні, а життя сповнене гармонії.

