В столичном Доме кино прощаются с лидером группы Green Grey Андреем “Дизелем” Яценко.

Музыкант скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Он умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Прощание с Дизелем из Green Grey

Церемония началась в девять утра. В зале установили гроб, звучат песни Green Grey на украинском языке. Артиста решили похоронить в его любимой кепке, в которой он часто выходил на сцену.

По информации Oboz, в зале царит атмосфера тяжелой скорби. Люди непрерывно приходят с цветами, многие не сдерживают слез.

Близкие сознательно отказались от траурных венков – у гроба только живые цветы. Провести музыканта в последний путь пришли его друзья, коллеги и поклонники, среди которых – певица Джамала.

Артистка, уезжая на прощание, записала воспоминание об Андрее Яценко. Она эмоционально рассказала о совместных выступлениях с музыкантом, которых было немало, и обратилась к фанатам с просьбой найти архивные фото.

– Возможно, кто-то видел или найдет мне просто на память фото с Андреем… Мы просто никогда не фоткались, много смеялись. Я называла его дядя Дизель и это всегда были такие классные встречи, – с теплотой и слезами в голосе вспомнила Джамала.

Прощальная церемония продлится до обеда, затем процессия отправится на кладбище. Похороны состоятся накануне того дня, когда должен был стартовать концертный тур Green Grey.

