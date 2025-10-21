Причиною смерті засновника гурту Green Grey та українського музиканта Андрія Яценка стала серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця.

Про це йдеться в офіційному повідомленні гурту Green Grey. Там розповіли, коли відбудеться прощання з Андрієм Яценком.

Прощання з Андрієм Яценком: коли і де відбудеться

– Це офіційне повідомлення! Андрій (Дизель) Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року через серцеву недостатність, викликану ішемічною хворобою серця, яке перестало битися о 09:00 ранку, – йдеться у заяві гурту.

Прощання з Андрієм Яценком відбудеться у Будинку Кіно Національної спілки кінематографістів України, розташованому в Києві за адресою вулиця Саксаганського, 6.

Похорон українського музиканта відбудеться у четвер, 23 жовтня, з 09:00 до 11:30.

У гурті зазначають, що засновник Green Grey та невтомний артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам.

У понеділок, 20 жовтня, повідомили про раптову смерть українського музиканта Андрія Яценка у віці 55 років. Він був засновником і лідером рок-гурту Green Grey, що незабаром мав вирушити у масштабний концертний тур.

