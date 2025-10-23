У столичному Будинку кіно прощаються з лідером гурту Green Grey Андрієм “Дизелем” Яценком.

Музиканта не стало 20 жовтня у віці 55 років. Він помер через серцеву недостатність, спричинену ішемічною хворобою серця.

Прощання з Дизелем з Green Grey

Церемонія розпочалася о девʼятій ранку. У залі встановили труну, лунають пісні Green Grey українською мовою. Артиста вирішили поховати в його улюбленій кепці, в якій він часто виходив на сцену.

За інформацією Oboz, у залі панує атмосфера важкого смутку. Люди безперервно приходять із квітами, багато хто не стримує сліз.

Близькі свідомо відмовилися від траурних вінків – біля труни лише живі квіти. Провести музиканта в останню путь прийшли його друзі, колеги та шанувальники, серед яких – співачка Джамала.

Артистка, їдучи на прощання, записала спогад про Андрія Яценка. Вона емоційно розповіла про спільні виступи з музикантом, яких було чимало, та звернулася до фанатів із проханням знайти архівні фото.

– Можливо, хтось бачив або знайде мені просто на згадку фото з Андрієм… Ми просто ніколи не фоткались, багато сміялися. Я називала його дядя Дизель і це завжди були такі класні зустрічі, – з теплом та сльозами в голосі пригадала Джамала.

Прощальна церемонія триватиме до обіду, далі процесія вирушить на цвинтар. Поховання відбудеться напередодні того дня, коли мав стартувати концертний тур Green Grey.

Фото: Green Grey

