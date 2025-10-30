В четверг, 30 октября, на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала Ведьмак, главную роль в котором сыграл Лиам Хэмсворт.

Он впервые появился в образе Геральта из Ривии после того, как Генри Кавилл покинул проект в 2022 году.

Ведьмак 4 сезон вышел на Netflix

Сейчас все 8 эпизодов четвертого сезона Ведьмака доступны для просмотра, в том числе в украинском дубляже. Продолжительность каждой серии составляет от 48 до 60 минут.

Согласно официальному синопсису Netflix, после событий третьего сезона, изменивших континент, Геральт (Хэмсворт), Йеннифер (Аня Чалотра) и Цири (Фрея Аллан) оказываются разделенными войной и бесчисленными врагами.

— Когда их пути расходятся, а цели становятся более четкими, они сталкиваются с неожиданными союзниками, готовыми присоединиться к их путешествиям. И если они смогут принять эти новые семьи, у них может появиться шанс воссоединиться навсегда, — говорится в описании.

Как известно, четвертый сезон Ведьмака стал самым дорогим в истории сериала. По предварительным расчетам, он обошелся в $221 млн — это более $27 млн за эпизод. Общие расходы на франшизу Netflix приблизились к $1 млрд, с учетом спин-оффов.

В день премьеры 4 сезона Ведьмака на Netflix также вышел фильм Крысы: История из мира Ведьмака. Это специальный выпуск, посвященный банде подростков-разбойников, которых Цири встречает в конце третьего сезона.

