У четвер, 30 жовтня, на стримінговій платформі Netflix відбулася прем’єра четвертого сезону серіалу Відьмак, головну роль в якому зіграв Ліам Гемсворт.

Він уперше з’явився в образі Ґеральта з Рівії після того, як Генрі Кавілл залишив проєкт у 2022 році.

Відьмак 4 сезон вийшов на Netflix

Наразі усі 8 епізодів четвертого сезону Відьмака доступні для перегляду, зокрема в українському дубляжі. Тривалість кожної серії становить від 48 до 60 хвилин.

Згідно з офіційним синопсисом Netflix, після подій третього сезону, що змінили континет, Ґеральт (Гемсворт), Єннефер (Аня Чалотра) і Цірі (Фрея Аллан) опиняються розділеними війною і незліченними ворогами.

– Коли їхні шляхи розходяться, а цілі стають чіткішими, вони натрапляють на несподіваних союзників, готових приєднатися до їхніх подорожей. І якщо вони зможуть прийняти ці нові сім’ї, у них може з’явитися шанс возз’єднатися назавжди, – йдеться в описі.

Як відомо, четвертий сезон Відьмака став найдорожчим в історії серіалу. За попередніми розрахунками, він обійшовся у $221 млн – це понад $27 млн за епізод. Загальні витрати на франшизу Netflix наблизилася до $1 млрд, з урахуванням спінофів.

У день прем’єри 4 сезону Відьмака на Netflix також вийшов фільм Щури: Історія зі світу Відьмака. Це спеціальний випуск, присвячений банді підлітків-розбійників, яких Цірі зустрічає наприкінці третього сезону.

