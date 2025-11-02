В шестом выпуске шоу Взвешенные и счастливые 2025 борьба за каждый потерянный килограмм стала более ожесточенной, поскольку темпы потери веса на этом этапе снижаются.

Кто покинул проект на этой неделе – читайте в материале.

Как прошел 6 выпуск Взвешенные и счастливые 2025

Участники соревновались в командном конкурсе, который проверял их выносливость, скорость и слаженность действий, поделились деталями на телеканале STB.ua.

Сейчас смотрят

В центре площадки установили большую бочку с водой, а на высоте — два пустых резервуара.

Целью было как можно быстрее наполнить свой резервуар, используя только доступные емкости, и опередить соперников.

Воду разрешалось набирать двумя способами: с помощью веревочного механизма, который подавал ее небольшими порциями, или вручную — “журавлем”, то есть зачерпывая ведро воды и перенося его в резервуар.

Обе команды выбрали второй способ, сделав ставку на физическую силу и взаимодействие в команде.

Дополнительную сложность создавало то, что участники не видели, сколько воды уже набрали. Они могли только догадываться, насколько близки к финишу.

— Только те, кто не сломается и не остановится, смогут увидеть результат своей работы, — подчеркнул ведущий проекта Даниэль Салем.

На этот раз бонусов не предусматривалось, зато команда, которая проигрывает, получала антибонус — дополнительные 2 кг.

После напряженной борьбы победу одержала желтая команда. Синие уступили буквально несколькими миллилитрами.

Во время взвешивания желтая команда потеряла 17 кг, а синяя – 14 кг, получив при этом антибонус в размере 2 кг.

Однако в процентном выражении именно синяя команда показала лучший результат – 1,78%, тогда как желтая – 1,71%.

В зону риска попали Ольга и Александр, а по результатам голосования проект покинула Ольга Хейреддин.

Что известно об Ольге Хейреддин

Ольга собачница. Она помогает бездомным животным. Работает грумером и в зооаптеке. Увлекается своей работой.

Проблемы с лишним весом начались несколько лет назад, когда Оля лечилась от наркозависимости. За первые три месяца пребывания в реабилитационном центре она набрала около 30 кг.

Реабилитация помогла ей окончательно преодолеть зависимость, но после выздоровления появилась новая — переедание. Еда стала для Ольги источником радости.

Ольга — киевлянка, ей 32 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.